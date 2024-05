“Viola come il mare“ in anteprima su Infinity. Quattro milioni di ore viste: è record on demand I primi tre episodi della seconda stagione di "Viola come il mare" con Francesca Chillemi e Can Yaman hanno ottenuto un grande successo, con oltre 4 milioni di ore viste su Mediaset Infinity. La serie, tratta dal romanzo di Simona Tanzini, è ora in onda su Canale 5.