Tharp Leonessa della danza. L’oro della Biennale a Twyla

È Twyla Tharp, 83 anni, la leggendaria coreografa americana che in sessant’anni di carriera ha attraversato epoche e stili facendo la storia, il Leone d’oro alla carriera della Biennale Danza 2025. Alla performer, autrice e regista brasiliana Carolina Bianchi, che mette al centro dei suoi lavori l’esperienza radicale del corpo, va il Leone d’argento. I Leoni, approvati dal Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia su proposta del direttore artistico Wayne McGregor, verranno consegnati nel corso del 19° Festival Internazionale di Danza Contemporanea, a Venezia dal 17 luglio al 2 agosto. Non c’è alcuna forma di spettacolo a cui Tharp non si sia applicata lasciando il suo segno d’autore: dai templi della danza, entrando nel repertorio di grandi compagnie internazionali, al mondo del cinema (Hair di Forman) e quello del musical (reinventando Singin’ in the Rain), ma anche dei video pop e rock, da Sinatra a David Byrne.