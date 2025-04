Donne e carriere STEM: "La matematica?. Per me passione pura"

Essere considerata a 32 anni un’eccellenza europea è una soddisfazione che non ha prezzo. Cristiana De Filippis lo è per la matematica. Non a caso la docente e ricercatrice, attualmente applicata all’Università di Parma, nel 2024 ha vinto, risolvendo un problema che dagli anni Trenta a oggi era sembrato insormontabile, l’European Mathematical Society Prize, il più importante riconoscimento europeo nel suo campo.

Uno sprone per continuare a sperimentare e applicarsi con passione nello studio della sua disciplina preferita. Un mattoncino che si aggiunge alla conquista della parità di genere nelle carriere STEM.

Come è nata la passione per una materia che in tanti reputano ostica? "Mi riusciva facile a scuola, quindi l’ho approfondita anche autonomamente".

Cosa consiglia a chi continua ad avere paura della matematica? "Di provare a collegarla alla vita quotidiana o ai propri interessi. Cambiare il modo in cui la si percepisce può fare la differenza".

Quale è stata la sua formazione? "Ho conseguito la laurea triennale all’Università di Torino e dopo un’internship di quattro mesi all’INRIA Sophia Méditerranée in Francia sono partita per il dottorato alla University of Oxford".

Come si trova al Parco Area delle Scienze di Parma? "Molto bene, è un ambiente di lavoro serio e dinamico in cui è facile interagire e collaborare".

Continua a viaggiare per lavoro? "È una componente fondamentale per confrontarsi con altri esperti del settore, imparare nuove tecniche e scambiarsi idee".

Dopo aver girato il mondo per fare ricerca, come mai ora è docente e ricercatrice all’Università di Parma? "Ho avuto modo di studiare alcuni dei risultati fondamentali per le equazioni ellittiche non lineari ottenute dal gruppo di ricerca di equazioni a derivate parziali e calcolo delle variazioni dell’Università di Parma avviato dal professor Giuseppe Mingione. Si è aperto un concorso per tenure track a cui ho applicato e sono stata presa. Altrimenti sarei tornata all’estero".

Come è riuscita a conquistare e che soddisfazione le ha dato l’European Mathematical Society Prize? "Con Giuseppe Mingione abbiamo risolto questo problema sviluppando un approccio nuovo alla teoria di Schauder per equazioni non uniformemente ellittiche che incorpora idee e tecniche provenienti da settori diversi dell’analisi matematica quali teoria del potenziale non lineare, omogenizzazione e analisi armonica. Le nostre tecniche superano le ostruzioni dovute alla non uniforme ellitticità dell’equazione, che risultavano insormontabili con gli argomenti presenti in letteratura dagli anni ‘30 in poi. È stata sicuramente una grandissima soddisfazione e un forte impulso a fare sempre meglio".

Cosa vuol dire occuparsi della regolarità delle soluzioni delle equazioni ellittiche? "Costruisco tecniche nuove per studiare le proprietà qualitative delle soluzioni di queste equazioni e provare a capire se e quanto siano regolari. Quando dati esterni entrano in gioco, la corrispondenza tra qualità del dato e regolarità attesa delle soluzioni è offerta dalla teoria di Schauder, che è classica per equazioni uniformemente ellittiche (i primi risultati nel caso lineare risalgono ai primi anni ‘30 del secolo scorso)ma è rimasta problema aperto per PDEs non uniformemente ellittiche dagli anni ‘60".

Parità di genere fra l’eccellenza delle materie scientifiche. É ancora un’utopia per una donna affermarsi in Italia e all’estero? "La disparità di genere, tanto quanto la fuga dei cervelli sono due facce della stessa medaglia, cioè la scarsezza degli investimenti nella ricerca, che aumenta sensibilmente la percezione di instabilità della carriera scientifica".

Qual è la giornata tipo di una ricercatrice matematica? "Può essere una giornata molto noiosa o molto movimentata a seconda se arriva l’idea giusta o meno".

Che passioni ha oltre il suo lavoro? "Mi piace passare del tempo con i miei animali (cavallo e gatto) e correre".