Prime bottiglie prodotte dai detenuti di Montacuto

Prima regione in Italia ad aver normato l’agricoltura sociale fra le attività comprese nel concetto di multifunzionalità nel 2011, le Marche hanno presentato al Vinitaly di Verona le prime otto bottiglie di vino ottenute da un ettaro di vigneto dell’istituto penitenziario a Montacuto (Ancona) e che ha coinvolto i detenuti nella fase produttiva. Presenti, fra gli altri, l’assessore all’Agricoltura delle Marche, Andrea Maria Antonini, il presidente di Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca) Marco Rotoni, e Silvio Di Gregorio, provveditore dell’amministrazione penitenziaria di Marche ed Emilia-Romagna.

Grande emozione per un Rosso Conero ottenuto da uve Montepulciano, il ’Renovo’, la cui etichetta in stile ’futurista deperiano’ è stata scelta per concorso e realizzata da Alice Mazzocchi dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. "Presentiamo – ha detto Antonini – le prime otto bottiglie che potremmo definire sperimentali e si inseriscono in un segmento dell’agricoltura sociale specifico per persone che hanno a vari livelli delle fragilità, ma che grazie a queste attività riescono a trovare un modo di riscattarsi".