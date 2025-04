Zero, Pinottino e Alta Langa Rosé. Le bollicine inclusive di Bosca

Il messaggio è chiaro e forte. Bere è un gesto inclusivo. È condividere con qualcuno l’emozione di un territorio che si sprigiona dal calice attraverso profumi, aromi e sapori che toccano le papille gustative e arrivano fino in fondo al cuore. "Inclusione vuol dire coinvolgere sempre più consumatori ed è per questo che il nostro No Alcol ’Zero’ rappresenta una frontiera di scoperta anche per chi non beve o non può assumere alcol. Così Pia Bosca, Ceo del brand di Canelli (Asti), reduce dall’impegno del recentissimo Vinitaly di Verona dove Bosca ha presentato anche le altre due novità con l’Alta Langa Docg Rosé e il ’Pinottino’.

"La storia e il territorio – prosegue Pia Bosca – si raccontano attraverso i nostri spumanti da ormai molti anni. Fondamentale è rimanere al passo con i tempi. Abbiamo intrapreso un’importante strada di riposizionamento sul mercato andando a insistere sul canale Ho.Re.Ca, oltre che sulla Gdo, perché volevamo essere ancora più vicini ai clienti, al bar, al ristorante. E avvicinare i clienti al mondo Bosca significa anche ’includere’ coloro i quali non vogliono o non posso assumere alcol".

"Il desiderio di rendere unici momenti di convivialità e di relax individuale – continua Pia Bosca – sono sempre più legati all’autenticità e memorabilità dell’esperienza. Tutti questi fattori sono racchiusi nelle nostre nuove proposte". Ma quali sono le novità della casa spumantiera canellese che prosegue il suo percorso, quasi bicentenario, nell’interpretazione dei nuovi trend in base al proprio ’sparkling wine style’ e nel rendere appunto sempre più inclusive le sue bollicine?

L’Alta Langa Docg Rosé è un progetto, al quale Bosca lavora da diversi anni e che quest’anno inserirà nel canale Ho.Re.Ca. all’interno della linea ’Collezione Luigi Bosca’. Metodo Classico Brut Rosé affinato in bottiglia sui lieviti per 44 mesi nelle Cattedrali Sotterranee Bosca, Patrimonio Unesco a Canelli. Il remuage è fatto a mano dai maestri cantinieri e sotto ogni bottiglia sono applicate le etichette con le indicazioni di produzione. Una proposta fresca con aromi floreali e agrumati, dal perlage fine e persistente.

Zero, invece, è il primo No Alcol Bosca proposto nella versione dry che si affianca alla proposta dolce di Toselli, prodotto testimone della storia pionieristica del brand. Un prodotto perfetto per chi non vuole rinunciare a delle bollicine vivaci, aromatiche optando per un analcolico.

La linea ’Bosca 1831’ si arricchisce infine con Pinottino, vino spumante a base pinot in vendita in bottiglie da 20 cl, in confezione da 3 che strizza l’occhio alle esigenze di consumo individuale o ridotto. Per Pinottino un perlage fine, persistente e una piacevole vena di acidità.

D.Cas.