Elicottero cade nel fiume Hudson a New York: almeno 3 morti. Il video choc

New York, 10 aprile 2025 – Diverse persone sarebbero morte dopo che un elicottero è precipitato nel fiume Hudson, a New York. A quanto si apprende, a bordo c'erano almeno quattro persone e le persone decedute sarebbero almeno tre. I soccorritori sono al lavoro per cercare di recuperare eventuali sopravvissuti. Al momento non si conoscono le cause della tragedia.

L'incidente è avvenuto all'altezza della West Side Highway e Spring Street. A bordo dell’elicottero c’era una famiglia di turisti spagnoli.

Lo riporta Abc citando alcune fonti, secondo le quali la famiglia era composta da cinque persone, due adulti e tre bambini. Un video di diciannove secondi, ripreso da una persona lungo l'Hudson, sembra documentare il momento in cui l'elicottero è precipitato nel fiume come fosse un enorme sasso. La clip, pubblicata su X, è stata girata da un utente chiamato Bruce Wall. In una foto, si vede chiaramente il rotore principale separato dal velivolo che piomba in acqua.

Il video choc