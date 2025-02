Terra e bronzer, la mini-guida per usarli anche in inverno con stile

Roma, 14 febbraio 2025 – Terra e bronzer restano must-have del beauty case, anche nei mesi più freddi. Il make-up dall’effetto dall’effetto bonne mine e sunkissed è sempre di tendenza, ma in inverno il rischio di un risultato innaturale è dietro l’angolo. Nonostante le nuove formule sfumabili e autoadattanti, su un incarnato spento e opaco tipico della stagione fredda, l’applicazione può rivelarsi complicata. Ecco alcuni consigli per un tocco di colore naturale e armonioso.

Terra e bronzer, le differenze

Sebbene i termini terra e bronzer vengano spesso usati come sinonimi, esiste una sottile differenza tra i due. Entrambi servono a scaldare l’incarnato. Tuttavia, mentre la terra ha un finish opaco, perfetto per scolpire i lineamenti, il bronzer dona maggiore luminosità, ricreando un effetto radioso e leggermente abbronzato. Per fare il contouring, conviene utilizzare un prodotto opaco e applicarlo nei punti strategici: lati della fronte, sotto gli zigomi e lungo la mandibola, sfumando con un pennello di media grandezza per un risultato armonioso. Se si vuole dare un po’ più di colorito al viso, è opportuno scegliere una nuance di due toni più scura rispetto alla propria pelle e applicarla con un pennellone su tutto il viso per un effetto naturale e uniforme.

Come scegliere il colore giusto

D’inverno, in generale, è meglio evitare finish luminosi o perlati. Su una carnagione chiara e non abbronzata, l’effetto più naturale si ottiene con terre e bronzer opachi, inclusi quelli in crema o in stick. Il sottotono ideale? Freddo o neutro, con sfumature tendenti al tortora, anziché caldo e aranciato, per un risultato più omogeneo e raffinato. Inoltre, il colorito della pelle in inverno è più chiaro rispetto ai mesi estivi, quindi non si può riutilizzare il bronzer dell’estate precedente. La soluzione migliore è sceglierne uno nuovo, di uno o due toni più scuri rispetto al proprio incarnato, senza mai esagerare.

Come applicare terra e bronzer in inverno

L’applicazione di terra e bronzer richiede qualche accorgimento specifico. A differenza dell’estate, quando si può distribuire il prodotto su tutto il viso per un effetto dorato, in inverno l’uso eccessivo di terra e bronzer può creare uno stacco innaturale con collo e décolleté. La tecnica ideale è quella della cosiddetta forma a 3. Si applica il prodotto lungo l’attaccatura dei capelli, ai lati della fronte. Lo si sfuma sotto gli zigomi per scolpire il viso. Si definisce la zona della mandibola, creando un contorno armonioso. Meglio utilizzare un pennello a setole morbide e ampie, che permette di distribuire il prodotto in modo delicato, evitando un contouring troppo marcato. Infine, per un risultato impeccabile, è fondamentale sfumare leggermente il bronzer anche su collo e tempie, evitando antiestetici stacchi cromatici e contrasti.

Come correggere gli errori

Se il bronzer appare troppo scuro o la sfumatura non è uniforme, niente panico: una leggera spolverata di cipria trasparente o di una tonalità simile al proprio incarnato aiuterà a smorzare il pigmento, rendendo il make-up più naturale e armonioso. Se il risultato complessivo risulta spento o grigiastro, è possibile intervenire con un cotton fioc imbevuto di acqua micellare per rimuovere l’eccesso di prodotto e ritoccare con un velo di fondotinta. In alcuni casi, il problema potrebbe derivare da una tonalità di terra poco adatta al proprio incarnato.

Occorre quindi scegliere una nuance più calda o neutra per ottenere un risultato più equilibrato e naturale. Lo stesso vale per la terra. Se l’effetto finale è troppo carico o compaiono delle antiestetiche macchie, è possibile intervenire utilizzando un pennello pulito per sfumare meglio il colore. In alternativa, una spugnetta leggermente inumidita può aiutare a diffondere il prodotto in modo più uniforme. Per attenuare l’intensità, si può applicare un velo di cipria traslucida o compatta sopra la zona interessata. Se necessario, un po’ di fondotinta o correttore può contribuire a schiarire l’area.