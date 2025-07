Harry e Re Carlo fanno pace? Ecco il primo incontro… fra i loro consiglieri

Prove di disgelo fra Re Carlo III e il Principe Harry? Ancora non è dato saperlo. Il dato di fatto è che i più alti consiglieri di padre e figlio si sono incontrati nei giorni scorsi e già questo sembra un passo avanti importante “verso la risoluzione della loro aspra faida familiare" secondo quanto riferisce oggi il Daily Mail. D’altro canto, non si può certo pensare che due figure così di spicco possano incontrarsi come un padre e un figlio appartenenti al ceto medio.

Alcune fonti citate dal tabloid hanno dichiarato che l'incontro è stato il primo passo di un "processo di riavvicinamento" tra il Duca e la Duchessa di Sussex e il resto della famiglia reale.

Non è chiaro se sia stato il re o Harry "a porgere il ramoscello d'ulivo, ma fonti interne hanno

affermato che il vertice è il segnale più forte arrivato finora della determinazione di entrambe le parti a risolvere l'aspra faida familiare di Casa Windsor", ha sottolineato il Daily Mail.

"C'è ancora molta strada da fare, ma per la prima volta da anni è stato aperto un canale di comunicazione - ha detto una fonte - non c'era un'agenda formale, solo un drink informale. C'erano argomenti di cui entrambe le parti volevano parlare".