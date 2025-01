Temptation Island 2018, c'è la data di inizio. Gemma ospite speciale

Roma, 26 giugno 2018 – Ora è ufficiale: Temptation Island 2018 andrà in onda da lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5. L’annuncio della produzione con la data di inizio ufficiale arriva via social con tanto di foto di gruppo delle sei coppie di fidanzati e del conduttore Filippo Bisciglia. L’edizione sarà caratterizzata da sorprese e novità tra cui la presenza della guest star Gemma Galgani, la ‘dama’ di ‘Uomini e donne’ che dispenserà consigli amorosi ai protagonisti.

IL GIOCO - Ancora una volta sarà l’ex gieffino a raccontare le storie dei protagonisti: un viaggio tra i sentimenti delle sei coppie, non sposate e senza figli in comune, che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto di coppia e avere alcune conferme sulla propria storia d’amore. La location è il resort di Santa Margherita di Pula dove i protagonisti vivranno per 21 giorni isolati dal resto del mondo. Le coppie saranno divise al momento dell’inizio del reality: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo tra sport ed escursioni in compagnia di tredici giovani donne single e dall’altra le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a tredici uomini single. Saranno tre settimane da vivere ‘virtualmente liberi’ dai condizionamenti del loro legame sentimentale, nel tentativo di comprendere la reale profondità dei loro sentimenti. Davanti al classico falò settimanale i protagonisti potranno ripercorrere, tramite dei filmati, alcuni stralci della vacanza del partner. E solo alla fine, all’ultimo falò, Bisciglia farà la domanda di rito: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.

LE COPPIE – Come già anticipato le coppie sono sei. I fidanzati ‘noti’ Ida Platano e Riccardo Guarnieri - provenienti dal trono over di ‘Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi – e i fidanzati ‘comuni’ Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, Raffaela Giudice e Andrea Celentano, Martina Sebastiani e Giampaolo Quarta, Giada e Francesco.