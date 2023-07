Harry Styles, i tatuaggi fanno discutere: da ‘Colazione’ al mistero ‘Olivia’

Continuano a far discutere i tatuaggi di Harry Styles. Il cantante ed ex frontman degli One Direction è recentemente stato protagonista di un concerto evento al Campovolo di Reggio Emilia e quindi l’attenzione dei fan di tutto il mondo su di lui è massima.

Non sono passati quindi inosservati due suoi tatuaggi, che ha sfoggiato durante le uscite al mare proprio dopo il concerto. "Colazione" e "Olivia" sono le due scritte nuove che campeggiano su una gamba del cantautore. Proprio "Colazione" aveva fatto parecchio discutere ultimamente nella sua uscita in costume da bagno a Bolsena. Pare che possa trattarsi di un riferimento a un vecchio brano della sua precedente band. Perché proprio in italiano? Forse per omaggiare il legame con l'Italia del cantante, anche se di certo tatuarsi la parola "Colazione" non è così consueto.

E Olivia? I fan si interrogano e al momento l'ipotesi più accreditata parla della ex fidanzata di Harry Styles, ovvero Olivia Wilde. Che possa esserci un ritorno di fiamma? O forse si tratta soltanto di una vecchia dedica che parla della canzone 'Olivia' contenuta in un album degli One Direction che porta addirittura la data del 2015?

Un semplice ricordo di quello che è stato o qualcosa di più? Chissà cosa ne pensa Taylor Russell, attuale fidanzata di Harry Styles dopo la rottura proprio con Olivia Wilde nel 2022.