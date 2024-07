Sunset Blush, trend del make-up estivo per il 2024

L’espressione Sunset Blush evoca immediatamente le sere estive, quando il sole al tramonto tinge il cielo di sfumature dorate, arancioni e rosate. È una palette cromatica che non solo cattura l'essenza della stagione in corso, ma ha anche ispirato il nuovo trend beauty che, in questa stagione, sta spopolando su TikTok. Il Sunset Blush combina armoniosamente due blush – uno rosa e uno arancione – con un illuminante dorato, preferibilmente in texture liquida o in crema, per creare, sulle guance, l’effetto della luce del tramonto estiva. Il successo di questo trend risiede nella sua facilità di realizzazione e nella disponibilità dei prodotti necessari, spesso già presenti nei beauty-case delle persone comuni. Inoltre non serve essere esperti di make-up per ottenere un risultato spettacolare; bastano pochi tocchi ben posizionati e sfumati per trasformare il viso.

Passaggi

La creatrice di questa tendenza è la content creator Alissa Janay. Il suo tutorial sui social, in cui viene mostrato come ottenere il look caldo e radioso del Sunset Blush in pochi semplici passaggi, è diventato virale, accumulando milioni di visualizzazioni. Si comincia applicando un blush rosa vivace e freddo, quasi fucsia con un paio di tocchi leggeri posizionati sugli zigomi vicino all'attaccatura dei capelli. Questo step serve a creare la base fresca e luminosa che ricorda i primi momenti del tramonto. Successivamente si può applicare un blush arancione brillante, preferibilmente con una tonalità vitaminica, vicino ai tocchi rosa precedenti, per aggiungere intensità. Nella parte del viso in cui si è steso il blush, appena sopra i punti in cui si è steso il fard, si può aggiungere un illuminante dorato liquido che evoca la cosiddetta golden hour, con un effetto finale scintillante. Infine si prende un pennello e si sfumano delicatamente tutti i prodotti, per ricreare le sfaccettature cromatiche del cielo al tramonto in estate. Questo look esalta l'abbronzatura naturale, ma accentua anche l'effetto sun kissed, rendendolo perfetto per le serate o per occasioni speciali.

Errori da evitare

Per ottenere un Sunset Blush impeccabile ci sono alcuni errori comuni da evitare. Non bisogna esagerare con le quantità dei prodotti: applicare troppo blush o illuminante può facilmente far sembrare il look eccessivo e innaturale. Meglio cominciare con piccoli tocchi e aggiungere quantità gradualmente se sono necessarie, al fine di controllare l'intensità e mantenere un aspetto naturale. È importante scegliere trucchi che si sposino bene con il proprio incarnato. Chi ha la pelle chiara dovrebbe optare per rosa delicati e arancioni più soft. Per pelli medie o olivastre, funzionano bene tonalità più intense di rosa e arancione. Le pelli scure possono sperimentare nuance più profonde e vivaci di entrambi i colori. Sfumare blush e illuminante con un pennello morbido o una spugnetta inumidita, con movimenti circolari leggeri, è la chiave per avere un Sunset Blush armonioso.

Non va trascurata la preparazione della pelle, applicando il make-up solo dopo una buona idratazione e una base adeguata con un primer che garantisca uniformità e durata. Attenzione a non mescolare prodotti con texture molto diverse (ad esempio, polveri con creme): questi mix ibridi potrebbero creare un effetto disomogeneo e appesantire le sfumature, rendendole poco armoniose ed equilibrate. Per applicare al meglio blush e highlighter conviene seguire le linee naturali del proprio viso.

Uno o due tocchi di blush rosa andrebbero messi vicino all'attaccatura dei capelli sugli zigomi alti, l'arancione appena sotto, per creare profondità, e l'highlighter dorato sopra tutti e due per esaltare e illuminare. Infine, conviene modulare il trucco in base all'occasione. Per un look da giorno o più discreto, sono indicate tonalità più soft e un'applicazione leggera. Per la sera o eventi speciali, ci si può lanciare un po’ di più accentuando colori e punti luce.