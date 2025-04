‘Bella davvero’: il nuovo singolo di Ultimo che conquista il cuore

Ultimo torna a emozionare con il nuovo singolo “Bella davvero”, uscito il 18 aprile 2025 in radio e sulle piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Juli e pubblicato sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records con distribuzione Believe, segna l’inizio di una nuova fase artistica per il cantautore romano Niccolò Moriconi, classe 1996, che continua a consolidare il suo ruolo di protagonista assoluto della musica italiana contemporanea.

Un ritorno atteso e carico di emozioni

L’annuncio del singolo è arrivato qualche giorno prima dell’uscita, accompagnato da un’anticipazione poetica che ha subito catturato l’attenzione dei fan: “Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella eri bella eri bella eri BELLA DAVVERO”. Queste parole sintetizzano il cuore del brano, un’intensa dichiarazione d’amore che si intreccia con la nostalgia di un passato condiviso e la speranza di un futuro incontro.

Il significato di “Bella davvero”

Il testo di “Bella davvero” è una riflessione delicata e malinconica su un amore che sembra ormai concluso, ma che lascia un segno indelebile. Ultimo rievoca con dolcezza i momenti intimi e i piccoli dettagli di una persona amata, contrastando la sua timidezza con la forza di quei ricordi. La canzone parla di sogni condivisi, di gioventù e di un legame che, seppur spezzato, continua a brillare come stelle vicine in un cielo immenso.

Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella sul serio… Era bello davvero, mi guardavi come dipendesse soltanto da me… È finita davvero, ma io sento che un giorno per caso ritornerai qui.

Questa poesia musicale è stata accolta con entusiasmo, soprattutto in un momento speciale della vita di Ultimo, che da poco è diventato papà di Enea, avuto dalla compagna Jacqueline. Questo evento personale sembra aver influenzato profondamente la sua scrittura, donandole una nuova intensità emotiva.

Il videoclip e la produzione

Il videoclip ufficiale, già disponibile su YouTube, è diretto da Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) e vede la partecipazione degli attori Beatrice Fiorentini e Luka Zunic. Le immagini accompagnano perfettamente il tono nostalgico e intimo del brano, creando un’atmosfera che coinvolge lo spettatore in un viaggio tra ricordi e sentimenti.

La produzione è affidata a Juli, che con il suo tocco ha saputo valorizzare la voce e la sensibilità di Ultimo, conferendo al pezzo un sound pop moderno ma autentico, fedele allo stile che ha reso celebre il cantautore.

Il cantautore racconta un sentimento profondo in un brano che segna l’inizio di una nuova fase

Verso un’altra estate da protagonista

“Bella davvero” non è solo un singolo, ma anche il preludio a una nuova stagione live per Ultimo. Il cantautore romano si prepara infatti a calcare nuovamente i palchi degli stadi italiani con il tour “Ultimo Stadi 2025 - La favola continua…”, che partirà il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro e toccherà città come Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, fino al 23 luglio. Tutte le date sono già sold out, confermando l’affetto e la fedeltà di un pubblico che continua a crescere.

Inoltre, è atteso a breve l’annuncio di un disco live, che sarà pubblicato in più formati, tra cui CD e vinile, a testimonianza della solidità e della versatilità di un artista che ha saputo conquistare sia le classifiche sia i cuori di milioni di fan.

Numeri da record e riconoscimenti

Ultimo, a soli 28 anni, vanta numeri straordinari: oltre 1.750.000 biglietti venduti in carriera, 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro e più di 3,5 miliardi di streaming su Spotify. La sua discografia ha mantenuto una presenza costante nelle classifiche italiane, e nel 2024 ha ricevuto il premio come Miglior Autore Under 35 ai SIAE Music Awards, riconoscimento che celebra il valore del suo repertorio e il suo impatto sulla musica italiana.