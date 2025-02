Anna Yilan Zhang ha vinto Masterchef: cosa è successo in finale

Milano, 27 febbraio 2025 – Anna Yilan Zhang vince Masterchef Italia 14. E' lei l'aspirante chef che è riuscita a trionfare al termine di una stagione impegnativa. Una stagione che ha visto la 32enne milanese scontrarsi con molti concorrenti di successo, fra cui ricordiamo Claudio, Franco, Sara, Katia, Alessia. E i tre concorrenti che con lei hanno condiviso la finale: Jack, Mary e Simone.

Anna vince Masterchef Italia 14 (Immagini concesse da Sky)

Con la vittoria di Anna a primeggiare è stato sì il talento, ma sono state anche la grinta e la voglia di imparare e la capacità di mettersi alla prova, sbagliare e riuscire a rialzarsi.

Nella prima puntata della finale di giovedì 27 febbraio i quattro aspiranti chef hanno ricevuto la visita di Mauro Colagreco, lo “chef globale del nuovo secolo” da 3 stelle Michelin al ristorante ‘Mirazur’ a Mentone in Francia. Mauro Colagreco ha guidato i quattro concorrenti durante la Mystery Box e all’Invention Test, che sono stati dedicati al suo suggestivo universo gastronomico. I tre finalisti si sono quindi tolti il grembiule indossando la giacca da chef con il proprio nome cucito sopra. E nella finalissima hanno quindi dovuto presentare ai giudici di Masterchef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli il proprio menù degustazione. Un menù completo, in quattro portate, con il quale sono stati chiamati a descrivere al meglio la propria personalità e i propri obiettivi.

Il primo finalista è stato Simone. Mary, Jack e Anna si sono poi giocati i due ultimi posti per la finalissima. E a giocarsi il titolo di vincitore di Masterchef Italia 14 sono stati Jack, autore di una prova che ha entusiasmato i giudici, e Anna. Quest’ultima per il rotto della cuffia. Nella finalissima Simone, Anna e Jack si sono sfidati in prove ad alta tensione. Prima di cucinare, però, hanno potuto ricevere il supporto degli affetti più stretti. Emozioni e tensione durante tutta l’ultima puntata. Una puntata che si è conclusa con la vittoria della 32enne milanese di nascita, ma veneziana d’adozione, Anna.