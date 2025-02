Chi è Anna Zhang, vincitrice di MasterChef 2025

MasterChef 2025 ha decretato il suo vincitore nella serata di giovedì 27 febbraio, quando è andata in onda l'ultima puntata del programma su Sky Uno e in streaming su NOW TV. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno premiato la determinazione, la creatività e la tecnica di Anna Yi Lan Zhang, che ha avuto la meglio su Jack, content creator di Cesano Boscone, e Simone, imprenditore edile di La Morra.

Chi è Anna (Yi Lan) Zhang

Yi Lan, o Anna Zhang, 32 anni, è una consulente di moda nata a Milano ma risiede a Venezia. Di lei sappiamo che i suoi genitori tanto la desideravano sono emigrati in Italia dalla Cina per avere un’altra figlia, perché nel Paese di origine c’era la ‘legge del figlio unico’.

Dopo un percorso nel mondo del lusso come sales manager, durante la pandemia ha deciso di seguire la sua vera passione: la cucina. Ha imparato l’arte culinaria dalla mamma che adora, specializzandosi nella tradizione orientale, e ha approfondito la gastronomia europea con studi e sperimentazioni. Competitiva, determinata e anche molto dolce, ha affrontato MasterChef con il desiderio di unire culture diverse attraverso il cibo.

Il percorso a MasterChef

Durante i Live Cooking Anna ha conquistato i giudici con "Il Mio Viaggio", un piatto che raccontava la sua storia attraverso gyoza di verdure, tofu e shiitake su salsa al caprino, con teriyaki al miele, pesto di noci, erba cipollina e menta. Dopo aver ottenuto il grembiule bianco, si è distinta per creatività e talento, vincendo prove decisive come la prima Red Mystery Box e la Golden Pin con il piatto "Che cavolo di cuore".

Il menù della finalissima

Nella finalissima ha presentato un menù dal titolo evocativo, "L'Eden di YilAnna", che ha impressionato i giudici per tecnica e originalità. L'antipasto "Albero della vita e il suo elisir" ha combinato chips di riso verdi con capasanta marinata, mela verde e daikon, aioli alla menta, zenzero e finger lime, accompagnato da un elisir di kombucha e agrumi. Il primo piatto "Il sorriso di mia madre" ha celebrato la sua famiglia con ravioli ripieni di garusoli, fungo ostrica e guanciale, tobiko e dashi di zafferano. Il secondo, "Il potere del tempo", ha esaltato la cucina orientale con pancia di maiale stufata e laccata alle spezie, insalata croccante di cetrioli, susine gialle, peperoncino e ricci di mare. Infine, il dessert "Uguale babà no?" ha chiuso il menù con un babà al rum e osmanto, mousse di mozzarella e cocco, olio al tagetes.

Il premio e i progetti

Oltre al titolo di MasterChef 2025, Anna Zhang ha vinto 100.000 euro in gettoni d'oro, un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette, "Pentole e zodiaco", in uscita l'11 marzo per Baldini+Castoldi.

Il suo sogno? Aprire un ristorante che coniughi sostenibilità e tradizione: "Una grande tavolata di persone provenienti da culture diverse che mangiano lo stesso cibo in armonia. Vorrei essere l’artefice di questo banchetto", ha dichiarato ai giudici. L'obiettivo del progetto è ottenere in futuro la Stella Verde Michelin.