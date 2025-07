Temptation Island finisce col botto: due puntate in una settimana

Temptation Island 2025 sta per finire. Già, il reality show che sta stabilendo record su record di ascolti tv risollevando le sorti di una rete, Canale 5, che mai come quest’anno era stata martoriata da reality dai risultati fallimentari si sta avviando sui binari della conclusione.

Mancano soltanto tre puntate alla fine di questa stagione del programma targato Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Ma non mancano tre settimane all’ultima serata. Ne mancano soltanto due. Già, perché l’ultima puntata di Temptation Island 2025 andrà in onda giovedì 24 luglio. La penultima mercoledì 23, ovvero la sera prima. In una sorta di narrazione che continua per 24 ore. In questo modo, il pubblico rimane incollato alle coppie di fidanzati, alle dinamiche coi rispettivi tentatori e tentatrici, all’attesa dei falò di confronto. Garantendo così anche un ulteriore exploit di ascolti tv. Una ricetta perfetta.

La prossima puntata, la terza di questa edizione, andrà invece in onda giovedì 17 luglio, come regolarmente previsto da programmazione.

Cosa vedremo nella puntata di giovedì 17 luglio di Temptation Island 2025? Senza dubbio la terza parte della soap che vede protagonisti Alessio - che sarà reduce dai giorni di attesa in albergo - e Sonia M., la fidanzata che a questo punto potrebbe essere chiamata nuovamente a un confronto dopo aver rifiutato quello della seconda puntata chiesto da Alessio. Al centro del racconto ci sarà anche il dichiaratamente terrapiattista Simone. Inoltre si accenderanno i riflettori probabilmente su Antonio, fidanzato di Valentina e già dispensatore di perle nello stile di Lino, che è stato fra i fidanzati più discussi delle ultime edizioni del reality show.