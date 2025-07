Temptation Island, fra Alessio e Sonia M. cosa succederà?

La terza puntata di Temptation Island 2025, quella in onda domani giovedì 17 luglio in Prima serata su Canale 5, vedrà certamente un nuovo sviluppo dell’ormai tragicomica soap fra Sonia M. e Alessio. I due fidanzati - ex? - rappresentano il “Caso”, con la c maiuscola, di questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Sarà un po’ per le dichiarazioni, oggettivamente aberranti, di Alessio già poco dopo l’ingresso nel programma. Dichiarazioni che sono suonate più o meno così: “Non so se ho mai amato Sonia, sono stato con lei perché il mio sogno era diventare avvocato e lei fa esattamente questa professione. Quindi poteva rappresentare un ottimo viatico per me per intraprendere questo percorso”. Chiaramente non con un linguaggio di questo tipo, visto che il suo è un personaggio che utilizza un italiano stentoreo. Sarà però anche per la decisione da parte di lei di chiedere il falò di confronto, dopo queste affermazioni, già nella prima puntata del Serale. Che corrisponde, visto che le registrazioni sono durate 21 giorni totali, ai primi giorni di permanenza all’interno del resort calabrese.

Alla richiesta di falò di confronto da parte di Sonia M. il fidanzato aveva risposto inscenando una reazione fra il teatrale e il grottesco, nella quale puntava il dito proprio contro la compagna e l’accusava di voler boicottare la sua partecipazione a Temptation Island. Definita dallo stesso Alessio “un’opportunità”. Chissà per arrivare a cosa.

Il dato di fatto è che nella successiva puntata, il morto di fama Alessio aveva chiesto un falò di confronto a propria volta. Falò che la stessa Sonia M. aveva poi rifiutato. Ora si aprono le scommesse per la terza puntata: Alessio chiederà un nuovo incontro alla fidanzata? Spoiler: sì. Lei accetterà? Probabile che possa esserci finalmente il tanto atteso confronto. Come andrà? Questo è forse l’unico mistero di questa vicenda. Almeno per ora.