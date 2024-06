Aras Senol è il vincitore dell’Isola dei Famosi

Chi ha vinto l'Isola dei Famosi 2024? La finale del surviving show di Canale 5 andata in onda mercoledì 5 giugno non ha riservato particolari sorprese. Anzi. E' andato praticamente tutto come previsto: il vincitore dell'Isola dei Famosi 2024 è Aras Senol. Solo terzo classificato invece Edoardo Stoppa ovvero il naufrago perfetto, un personaggio che nel contesto del gioco televisivo si è mostrato come un incrocio fra Gandhi e Indiana Jones.

La vittoria di Aras Senol era prevedibile? Certo, visto che sin dal primo giorno tutti i discorsi e i montaggi video sono stati diretti a creare attorno all’attore turco un’atmosfera di empatia da parte del pubblico. E poco importa se non si capisce un tubo di quello che dice e se lo stesso Senol non riesce a tradurre quasi niente di quello che gli viene detto in italiano.

La vittoria di Aras Senol, quindi, è pienamente meritata. Certo, questo verdetto si sarebbe tranquillamente potuto avere dopo un paio di settimane di programma anziché dopo due mesi vista l'assenza totale di emozioni in quella che è stata senza alcun dubbio l'edizione meno vista nella storia del programma.

Un programma nel quale la conduzione di Vladimir Luxuria non ha brillato e il contributo degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese non ha aggiunto nulla.

Aras Senol ha vinto l'Isola dei Famosi 2024, al secondo posto Samuel Peron, mentre Edoardo Stoppa completa il podio tutto al maschile. A dover lasciare subito la finale è stato invece Edoardo Franco, battuto al televoto flash di inizio puntata proprio dall’amico Aras Senol. Secondo eliminato è stato Artur Dainese, concorrente che era apparso l’Highlander di tutte le nomination di questa edizione del surviving show condotto da Vladimir Luxuria. La terza a dover lasciare l’Honduras è Alvina Verecondi Scortecci.

Durante la puntata si segnala il momento trash in cui Vladimir Luxuria prende in giro la “governante” di Alvina Verecondi Scortecci. Bene, ma non benissimo. Caduta di stile, ma alla finale ci si aspetta di tutto.

Un altro momento particolarmente inutile e imbarazzante? La finta prova a cui è stato sottoposto Aras Senol. Che senso ha sottoporre un naufrago a una prova per poi giustificarlo ad ogni costo se non riesce a superarla? Ma, d’altro canto, anche questo è Isola dei Famosi.