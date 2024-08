Valentina Parisse è ‘Minimal’ nel suo nuovo singolo

E’ uscito ‘Minimal’, il nuovo brano di Valentina Parisse. Una canzone che in realtà è tutt’altro che minimal. La cantautrice romana propone un brano estivo, fresco, ma non certo privo di significato. Anzi.

Dopo quella perla a teatro che è stato lo spettacolo ‘Bestiario Pop’, Valentina Parisse torna a mettersi in gioco e lo fa con una canzone scritta dalla stessa cantautrice, prodotta da Renzo Stone e mixata dall’ingegnere del suono, già vincitore di ben cinque Grammy Awards, Chris Lord Alge. Un brano che per l’atmosfera e i messaggi che trasmette rappresenta, più che un semplice antipasto, il primo mattone di un progetto più ampio, al quale Valentina Parisse sta lavorando da circa un anno e che segnerà un suo ritorno in grande stile nel mondo dell’industria discografica

“Il mood di ‘Minimal’ è sentirsi liberi di essere liberi, ma è anche soprattutto un ritorno alla semplicità - spiega la cantautrice romana -. Quel dare importanza alla libertà di espressione e alla forza dello stare insieme che infonde agli individui la necessità di apprezzare i momenti più intimi e di avere cura delle piccole cose rispetto alle costrizioni e i ritmi asfissianti che la nostra società ci impone rendendoci sempre votati all’essere performanti”.