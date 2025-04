‘Ne vedremo delle belle’ chiude in anticipo: perché e chi vince

Non ne vedremo più delle belle. Il talent show del sabato sera di Raiuno condotto da Carlo Conti chiude in anticipo: anziché 5, le puntate di ‘Ne vedremo delle belle’ saranno soltanto quattro e l’ultima andrà in onda sabato 12 aprile.

Le motivazioni sono evidenti: ascolti tv bassi, troppo bassi. Che Valeria Marini e compagne potessero non riuscire a insidiare audience e share fatti registrare da Amici di Maria De Filippi su Canale 5 era evidente sin da prima della puntata d’esordio. A oggi, infatti, riuscire anche lontanamente a insidiare gli ascolti tv di un prodotto targato Fascino è missione che riesce solo a pochissimi eletti e solo in casi sporadici.

La Rai, ovviamente, minimizza sottolineando che si sarebbe trattato di un esperimento. Certo, ma che comunque si sta concludendo anzitempo. Quindi un esperimento che, in ogni caso, non ha sortito gli effetti sperati.

Metti dieci showgirl non più sulla cresta dell’onda – Valeria Marini, Pamela Prati, Angela Melillo, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Veronica Maya, Carmen Russo, Patrizia Pellegrino, Laura Freddi e Adriana Volpe -, proponi loro prove nelle quali saranno messe evidentemente alla berlina, falle giudicare da tre volti noti che magari ogni tanto sanno anche essere un po’ velenosetti: la formula di ‘Ne vedremo delle belle’ sarebbe stata perfetta. Trash in una misura incredibile e proprio per questo motivo perfetta.

Il problema però è stato uno solo: il trash del talent show condotto da Carlo Conti non è stato così intenso e “di qualità” da “fare il giro” e diventare cult. E’ rimasto solo una presa in giro delle showgirl da parte di pubblico e spesso anche parte della giuria. Peccato.

Sabato 12 aprile, nell’ultima puntata del programma, sarà decretata una vincitrice: chi vincerà la prima, e probabilmente unica, edizione di ‘Ne vedremo delle belle’? A giocarsi il successo sono Pamela Prati e Lorenza Mario, rispettivamente prima e seconda in classifica generale. Più staccata, ma con qualche possibilità c’è anche Carmen Russo.