Tommaso dal Grande Fratello italiano alla Spagna, ma il pubblico già non lo vuole

Tommaso Franchi vola al Gran Hermano spagnolo. Domani, martedì 5 novembre, sarà quindi il terzo concorrente del Grande Fratello italiano a varcare la soglia della Casa in Spagna. Dopo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che all’interno del Gran Hermano hanno trovato l’amore e sono stati travolti dalla passione, ecco Tommaso Franchi.

Un Tommaso che ha già su di sè le ire di molti telespettatori spagnoli. Già, perché l’inquilino toscano entrerà al Gran Hermano per fare una sorpresa a una concorrente, ovvero quella Maica Benedicto che proprio nello “scambio culturale” con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta aveva vissuto per qualche giorno nella casa del Grande Fratello italiano.

“Non lo so, non la conosco. L’ho vista per due giorni in casa” aveva cercato di smorzare Tommaso, ma ormai la macchina dell’amore - peraltro totalmente artefatto - avviata dal conduttore Alfonso Signorini aveva iniziato a macinare.

Quella fra Tommaso Franchi e Maica Benedicto è chiaramente ed evidentemente una storia d’amore inesistente. I due non si conoscono, si sono visti solo qualche giorno e la concorrente spagnola, ovviamente imbeccata dagli autori, ha inviato all’italiano un cuore per cercare di alimentare il gossip.

A differenza di quanto autori, produzione e conduttore possano pensare, il pubblico non è stupido e infatti anche in Spagna piovono messaggi evidenti: “Vogliono favorire Maica, concorrente preferita dagli autori”, “Tommaso nel Grande Fratello italiano ha baciato fino a pochi giorni fa Mariavittoria, è evidente che non sia interessato a Maica”, “Come può essere innamorato dopo solo due giorni?”, “Maica è chiaramente favorita dalla produzione”, “L’arrivo del concorrente italiano non ha senso” sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti spagnoli sui social.

Insomma, ancora una volta i telespettatori sono stati più bravi degli autori del reality show e hanno svelato subito i meccanismi. Ovvero audience e voglia di creare dinamiche laddove le dinamiche non esistono.