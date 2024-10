Grande Fratello 2024, i nominati. Eleonora lascia la casa

La puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre ha preso il via con il confronto fra Shaila Gatta e Javier Martinez, dopo il ritorno della ragazza e di Lorenzo Spolverato dal Gran Hermano spagnolo. Lì hanno vissuto una settimana di vera passione e ora hanno dovuto fare i conti con ciò che avevano lasciato. “Io devo negare a tutti e passare per quello scemo che non l’ha mai baciata?” aveva detto Javier durante gli ultimi giorni agli altri inquilini. Poi spazio al confronto fra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Quest’ultima durante la settimana ha ammesso di provare un sentimento forte per il ragazzo: “Sono innamorata di lui”. Lo scontro finisce con Javier che tuona: “Di Shaila non mi interessa più nulla”. Helena: “Complimenti, vi siete fatti una bella vacanza. Siete due giocatori”.

Dopo il confronto-scontro fra la nuova coppia e gli altri due inquilini della Casa, è stata la volta del televoto per i preferiti. In nomination dalla scorsa puntata erano finiti Giglio, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Iago Garcia. Le preferite sono risultate Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Che poi mandano al televoto per l’eliminazione di lunedì prossimo Iago Garcia.

Le nomination della serata hanno visto immuni Lorenzo Spolverato e Shaila perché erano in Spagna, poi Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, premiate dal televoto, Luca Calvani e e Javier Martinez.

I nominati di lunedì 28 ottobre sono Iago Garcia, Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso.

Durante la serata Jessica Morlacchi ha ricevuto a sorpresa un video del padre, oltre ad aver partecipato a un penoso finto casting per la scelta di un nuovo concorrente da inserire all’interno del Grande Fratello.

Le pagelle della puntata del 28 ottobre

Poi ecco l’ingresso di Federica Petagna, già partecipante all’ultima edizione di Temptation Island insieme al fidanzato-ventosa Alfonso. Insomma, un nuovo innesto di grande spessore nel cast. La sua presenza sarà del tutto inutile all’interno del Grande Fratello. Non è Perla Vatiero, per fortuna, né Greta Rossetti, per altrettanta fortuna. Semplicemente non apporterà nulla a questo reality show.

Sorpresa anche per Eleonora Cecere delle Non è la Rai: a farle visita arriva il marito Luigi. Che sente la sua mancanza e quindi, guardacaso, tanto lui quanto conduttore e autori mettono Eleonora di fronte alla scelta: rimanere all’interno del Grande Fratello o uscire dal reality show? “Abbiamo bisogno di te, se manchi tu è un problema grosso perché da solo non ce la faccio” dice Luigi. E, ovviamente, Eleonora Cecere sceglie di lasciare il programma e tornare a casa. Anche perché di fatto non ha scelta.