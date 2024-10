Shaila e Lorenzo tornano al Grande Fratello, le reazioni di Javier ed Helena

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati al Grande Fratello italiano dal Gran Hermano spagnolo. Un rientro che ha ricordato la visita del Papa “Voglio vedere la faccia degli altri inquilini quando sapranno che voi eravate in Spagna, perché loro non sanno nulla” ha detto a inizio puntata un Alfonso Signorini ben sapendo di essere l’unico a credere a questa affermazione.

Dopo la luna di miele a Madrid – luna di miele peraltro genuina e spontanea, per nulla forzata per creare dinamiche particolari -, i due si sono confrontati soprattutto con Javier Martinez ed Helena Prestes.

“Io non ho mai detto a Javier di negare tutto quello che c’è stato tra noi, tant’è che ho raccontato tutto in questi giorni al Gran Hermano spagnolo – ha spiegato Shaila -. Comprendo il fatto che lui sia arrabbiato con me, lui è un ragazzo fortissimo, bravo, con dei valori e io mi sono voluta dare nella vita, visto che ho avuto esperienze brutte in amore, una possibilità di vivere una cosa diversa”. “Quello che facevamo sotto le coperte con Shaila era la parte più bella della giornata, il teatrino che faceva con Lorenzo durante la giornata non mi interessava. Adesso di Shaila non mi fido più” ha ribattuto lui.

Durante la settimana, Helena ha poi confessato di essere innamorata di Lorenzo: ecco la frittata. “Sei fantastica, sin da quando sei entrata nella Casa ho avuto subito un interesse per te” ha sottolineato Lorenzo Spolverato. Ma il palo anche per lei è evidente e manifesto.

Poi ecco la rivelazione: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono innamorati e stanno insieme. E mentre viene rivelato le reazioni di Helena e Javier sono opposte: lei distoglie lo sguardo dalle immagini, lui invece guarda con gli occhi di chi vorrebbe fare un manicomio. “Che bello, un bel viaggio. Ci voleva. Avete ringraziato il Grande Fratello? Non mi sembrate coerenti però. Entrambi avete detto che questo era il vostro sogno e non c’entrava l’amore – tuona Helena Prestes -. Non voglio ascoltare niente adesso, parliamo dopo. Adesso mi è chiaro tutto”. “Il fatto che tu ti sia innamorata è un sentimento tuo, non c’è in me questo sentimento. C’è stato il contatto fisico, ma da due settimane ho detto che era solo amicizia” ha ribattuto Lorenzo Spolverato. “Adesso sarà sicuramente di amicizia, perché adesso hai una persona. E dovete ringraziare il Grande Fratello di questo. Siete due grandi giocatori. Shaila adesso unisci il lavoro e l’amore” ha incalzato la modella brasiliana. “Sono felice per loro, ci sarà qualcuna fuori che mi aspetterà e rispetterà meglio – ha aggiunto Javier Martinez -. Adesso sono leggero, non mi riguarda più. Con Lorenzo ci sarà un bel rapporto, ma Shaila per me non c’è più adesso dentro questa casa. Non ci voglio neanche più perdere tempo. Non perderò l’educazione, non farò finta che non ci sia, però per me è una persona di cui non mi fiderò più, che non c’è più”. “Se c’è un manuale dell’amore datemelo così lo studio, però io ci ho messo la faccia. Ti chiedo scusa, mi dispiace. Non ho mai voluto usare Javier” ha aggiunto Shaila.