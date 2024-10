Grande Fratello 2024, nominati e lo scambio di concorrenti: Shaila dà il due di picche a Javier

Chi sono i nominati della puntata del 21 ottobre del Grande Fratello?

Uno “scambio culturale”, un eliminato e nuove nomination nella puntata del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre. Va sottolineato che uno scambio di concorrenti fra il Grande Fratello italiano e il Gran Hermano spagnolo era già avvenuto ai tempi del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Era il Grande Fratello 10 e Carmela Gualtieri – diventata un minimo nota soltanto per la relazione, duratura va detto, con George Leonard – e Massimo Scattarella – mai diventato famoso – e non aveva avuto il minimo successo.

Le pagelle della puntata di lunedì 21 ottobre

Ora Mediaset ci riprova, nella speranza di rivitalizzare un reality show ormai ridotto ai minimi termini. Al Gran Hermano spagnolo vanno Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, mentre nel Grande Fratello italiano fa ingresso Maica Benedicto. Tutto questo per pochi giorni – lo scambio durerà una sola settimana -, anche perché ovviamente l’esperimento sortirà anche in questo caso effetti nulli su ascolti tv e dinamiche all’interno dei due programmi.

I quattro al televoto erano Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.

Dopo lo pseudo scontro fra Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi e la finta storia fra quest’ultima e Giglio, ecco il confronto fra la stessa Yulia e il fidanzato – o ipotetico tale – Simone. E dai racconti del ragazzo si capisce che questi due si saranno frequentati al massimo un mesetto. Nonostante questo, ne esce un teatrino in cui lui parla e lei tace mentre cerca come far capire al fidanzato che i suoi comportamenti nel reality show sono evidentemente posticci. Lei però recita malissimo e quindi il fidanzato la lascia definitivamente in diretta. L’uomo ovviamente polemizza con Beatrice Luzzi, che come al solito è fuori luogo.

Poi spazio a Lorenzo Spolverato e la sua vita a Corsico. Paragonata alla vita in Argentina fuori da Buenos Aires. Con tanto di “Non potevamo permetterci la Nutella”. Un teatrino orripilante che si conclude con la sorpresa al ragazzo, che incontra la madre.

Subito dopo Shaila Gatta dà un due di picche a Javier Martinez: “Lui è più avanti, io non sono presa quanto lui. Lo sto conoscendo. Se dovessi uscire prima di Javier non credo che lo aspetterò”. Tradotto: lei lo vedrà sempre come un amico. Il pallavolista la prende bene: testa bassa mentre l’ex velina parla. “Lì di fianco a te c’è un uomo che adesso sta piangendo”: Javier e Shaila si guardano increduli perché Alfonso Signorini come sempre sta vedendo cose che non esistono. “Abbiamo dormito sempre insieme, non riesco a trovare le parole”: Javier Martinez è deluso. Non sta piangendo, Alfonso, no. “Sembra che il mio unico obiettivo sia trovarmi un uomo” protesta Shaila al rientro in casa con gli altri coinquilini. E ha ragione.

Dopo l’ingresso della spagnola Maica Benedicto, spazio alle nuove nomination. I nominati andranno al televoto per l’eliminazione. Gli immuni della Casa di questa puntata del Grande Fratello sono Enzo Paolo Turchi e le Non è la Rai. Beatrice Luzzi dà l’immunità a Clayton Norcross, Cesara Buonamici a Yulia Naomi Bruschi.

I nominati di lunedì 21 ottobre sono Helena Prestes, Amanda Lecciso, Giglio, Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Iago Garcia.