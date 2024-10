Pagelle Grande Fratello 2024, Yulia Naomi Bruschi mollata in diretta

Le pagelle del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre parlano di un reality show in forte crisi di identità e dinamiche. Crisi talmente forte che ad essere protagonista di ben tre blocchi, e quindi circa un'ora e mezza, di programma è Yulia Naomi Bruschi. Proprio Yulia viene mollata in diretta dal fidanzato Simone a causa non solo dei suoi atteggiamenti poco chiari con Giglio, ma anche perché lunedì scorso la ragazza ha ammesso di non provare più amore nei confronti proprio di Simone.

Una puntata, quella di lunedì 21 ottobre del reality show, nella quale l'opinionista Beatrice Luzzi e il conduttore Alfonso Signorini hanno fatto la loro parte regalando la consueta dose di gaffe, trash e polemiche distribuite senza un vero senso logico ai telespettatori.

Protagonisti di questa puntata - al termine della quale Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono partiti per il Gran Hermano spagnolo dove rimarranno per una settimana - sono Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Yulia Naomi Bruschi, Jessica Morlacchi, Giglio e Javier Martinez. Gli altri non pervenuti.