Alfonso D’Apice al Grande Fratello per Federica: la coppia farsa Shaila-Lorenzo ha già annoiato

Alfonso D’Apice entra al Grande Fratello 2024. Chi è il ragazzo napoletano e perché diventa un concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo la partecipazione a Temptation Island è evidente a tutti: insieme alla ex fidanzata Federica Petagna il suo compito è quello di ripetere le dinamiche di Perla Vatiero e Mirko Brunetti nella passata edizione del programma.

Come già ampiamente previsto e prevedibile a inizio edizione, i due nuovi transfughi di Maria De Filippi non riusciranno a ripercorrere le orme dei predecessori. I motivi principali sono due: già l’epopea Perla-Mirko non aveva alcun contenuto e questo è un percorso già visto. Quindi il tentativo di far uscire da questa reunion fra Alfonso e Federica una soap lunga svariate puntate del Grande Fratello è già fallimentare ancora prima di cominciare.

Ma quindi perché Alfonso D’Apice - la storia con Federica Petagna si è interrotta a Temptation Island dopo otto anni: si erano messi insieme quando la ragazza aveva 12 anni e il ragazzo 17 - entra oggi, lunedì 4 novembre, all’interno della casa del Grande Fratello?

Il motivo è evidente: i telespettatori e gli inquilini hanno ben compreso quanto la storia d’amore, nata in fretta e furia durante i pochi giorni al Gran Hermano spagnolo - fra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sia più finta di una banconota da 17 euro. In sostanza questa relazione, nonostante i penosi e francamente inguardabili siparietti forzatamente hot fra i due protagonisti, non è altro che un patetico tentativo studiato a tavolino dai protagonisti e dagli autori di far parlare e ottenere visibilità.

Il pubblico, tuttavia, non si può prendere in giro e questo, come ormai avviene da tempo all’interno di questo trash reality show, non viene preso in considerazione.