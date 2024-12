The Voice Kids, finale 20 dicembre: le anticipazioni sulla serata conclusiva del talent show

Stasera, venerdì 20 dicembre, alle 21:20 andrà in onda su Rai 1 la finale della terza edizione di The Voice Kids, il talent show musicale dedicato ai giovanissimi. I cantanti si preparano a calcare il palco per l’ultima, attesissima esibizione: nel ruolo di conduttrice vedremo Antonella Clerici, pronta a guidare il pubblico del talent canoro di Rai insieme ai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

I finalisti e i coach in gara

Il Team Loredana Bertè si compone di Carol Cadeo (10 anni), Gabriel Jimenez Martinez (12 anni) e Melissa Memeti (13 anni). Il Team Gigi D'Alessio include Maria Sofia Corona (13 anni), Francesco Maugeri (12 anni) e Sofia Menegatto (13 anni).

Per il Team Clementino si esibiscono Riccardo Callegari (12 anni), Leonardo Giovannangeli e Benedetta Muneglia (13 anni), mentre il Team Arisa è formato da Alessio Di Stefano (12 anni), Niccolò Franceschini (14 anni) e Annamaria Mihalache (11 anni).

I quattro coach hanno lavorato con dedizione per preparare i loro finalisti, puntando a valorizzare al massimo il talento naturale di ciascuno, ma durante la serata ascolteremo brani in grado di spaziare tra generi diversi, per dimostrare la versatilità dei concorrenti.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di The Voice Kids, i concorrenti si sono sfidati attraverso tre fasi principali: le Audizioni al buio, le Battle e la Semifinale. Durante le Audizioni al buio, i coach hanno scelto i membri dei loro team basandosi esclusivamente sulla voce dei giovani talenti. Successivamente, nelle Battle, i concorrenti hanno gareggiato in sfide dirette, con ogni coach chiamato a selezionare i migliori da portare avanti. Nella Semifinale, i team sono stati ridotti ulteriormente, fino a individuare i finalisti che stasera si contenderanno il titolo.

Anticipazioni e curiosità

Ogni coach stasera dovrà effettuare una scelta determinante e indicare il “Super finalista”, il talento giudicato più adatto a partecipare alla competizione dell’ultimo e decisivo duello musicale. Al termine delle esibizioni dei dodici partecipanti, i quattro Super finalisti avranno l’occasione di esibirsi un’ultima volta sul palco con un brano a scelta e sarà il pubblico presente in studio a decretare il vincitore della terza edizione di The Voice Kids.

La serata si concluderà con la proclamazione del vincitore, selezionato unicamente dal pubblico in studio, chiamato a premiare il talento più promettente tra i giovani concorrenti. Il programma, infatti, non prevede televoto, poiché non è in diretta e deve rispettare i limiti di orario per la presenza di minorenni.

Durante la serata non mancheranno sorprese, oltre alla presenza di ospiti speciali che arricchiranno lo spettacolo con performance inedite. Inoltre, è prevista una performance corale dei finalisti insieme ai loro coach, un momento che si preannuncia particolarmente emozionante. La sfida è aperta: chi sarà il prossimo giovane talento a conquistare il titolo?

Dove e quando seguire la finale di The Voice Kids

La finale di The Voice Kids sarà trasmessa in prima serata alle 21.20 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Per chi volesse recuperare le puntate precedenti, The Voice Kids è disponibile on demand su RaiPlay, dove è possibile rivedere tutte le esibizioni e i momenti salienti dello show.