Antonella Clerici a Belve: “Ligabue mi disse no perché sapevo di sugo”. E lui: “Roba assurda”

Roma, 24 aprile 2024 – “Ligabue mi disse di no perché sapevo di sugo”. È già stato ribattezzato il ‘sugo-gate’ la rivelazione di Antonella Clerici a Belve, dove ieri ha raccontato la sua versione dei fatti sulla mancata partecipazione del cantante emiliano a Sanremo 2010, l’edizione che la vide sul palco come conduttrice.

Immediata la replica del Liga: “Non ho mai detto che tu sappia di sugo. Scusa se sorrido, ma è veramente una roba troppo assurda”. Ecco cosa è successo nella puntata di ieri della trasmissione di Rai2

Sugo-gate: cosa è successo a Belve

Non manca di riservare sorprese il programma di Francesca Fagnani, che nella puntata di ieri ha fatto scoppiare il ‘sugo-gate’. E il botta e risposta tra l’Antonella ‘nazionale’ e il cantante rock di Correggio. “Molti cantanti non sono venuti al mio Festival di Sanremo per una sorta di pregiudizio. E uno disse: sa troppo di sugo”, ha detto la Clerici ieri sera su Rai2. Un riferimento alla conduzione dei suoi programmi di cucina – il più famoso è ‘La prova del cuoco’, in onda su Rai1 per 20 stagioni dal 2001 al 2020 – e a un rifiuto che brucia, di cui aveva già parlato in passato senza mai fare il nome del diretto interessato. E ieri sera lo ha detto: fu proprio Ligabue. Ma il diretto interessato ha negato.

Clerici: “Mi aspetto le sue scuse”

Alla domanda della Fagnani su chi fosse il cantante che ha detto no al Sanremo 2010, Clerici ha risposto: “Me l'hanno riferito, per cui premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Il cantante era Ligabue. Io ho fatto di tutto per averlo al mio festival, mi piaceva tanto, immaginavo io e lui che andavamo via in Harley Davidson. Sono rimasta così male, detta da lui questa cosa è ancora più grave. Sappiamo tutti e due di sugo, è un bel maschione, un po' rozzo".

Ligabue replica: “Una stupidaggine”

Pronta la replica di Luciano Ligabue affidata ai social. In un video postato nelle storie di Instagram, Ligabue risponde senza mezzi termini. “Cara la mia Antonella, no. Non ho mai detto che tu sappia di sugo. Scusa se sorrido ma è veramente una roba troppo assurda”.

“Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo – continua il rocker – è perché ho detto di no a diverse edizioni di Sanremo in cui mi hanno invitato, per il motivo che a me Sanremo mette molta tensione e io preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Quindi l'unica ragione è quella”.

“Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sia tirata dietro per tanto tempo questa stupidaggine. Comunque, ti ho sentita dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non fosse stata vera, quindi accetto le tue scuse e ti abbraccio. Ciao", conclude il cantante di Correggio.