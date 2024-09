Temptation Island seconda puntata: il narcisismo di Fabio e la relazione tossica con Sara

Nella seconda puntata di Temptation Island 2024 è successo di tutto. Due richieste di falò di confronto anticipato, una serie infinita di sceneggiate, isterismi, frasi decisamente infelici, comportamenti narcisistici e tantissimi video. “Ho un video per te” rimane infatti la frase pronunciata dal conduttore Filippo Bisciglia che risuona più volta.

Alla richiesta di falò di confronto anticipato rivolta da Titty il fidanzato Antonio risponde picche e non si presenta. Tutto come prevedibile, quindi. Sta per seguire il pronostico anche la richiesta di falò anticipato di Sara nei confronti del fidanzato Fabio, quando quest’ultimo vede un video nel quale viene a sapere che la ragazza ha scoperto che lui l’ha tradita. Come lo ha scoperto? Lo ha raccontato lui agli altri fidanzati. Un fulmine di guerra di furbizia, insomma.

Il falò di confronto fra Sara e Fabio è molto movimentato. “Sei un bugiardo patologico” dice Sara, “Purtroppo nei momenti di difficoltà si fanno degli errori” ribatte Fabio. “Non voglio averlo nella mia vita, ma voglio delle risposte a questa roba”: Sara, le risposte si chiamano tradimento. “Per rispetto verso me stessa” prosegue lei. Dimostrando di non rispettare se stessa uscendo dal programma con il fidanzato Fabio. Che brutto momento per la dignità femminile. Questo è l’esatto esempio di relazione tossica. Testimonianza ne è il sorriso di lui mentre la apostrofa con “Basta, basta, calmati”.

Alleggerimento con Diandra e Valerio: in un colpo solo Diandra e il tentatore con il quale parla riescono a offendere diverse categorie di lavoratori facendo un discorso classista che nel 2024 suona così: i dipendenti statali non fanno nulla, solo gli imprenditori sanno come si lavora. Che bel momento costruttivo.

Si parla poi di Giulia e Mirco: lui dimostra di avere la voglia di vivere di un panda rosso in letargo. Le contesta di non essere matura, lei risponde così: “Se lo lascio da solo, non sa fare neanche una lavatrice”. Una bella coppia solida. “Mi sento tanto infelice” dice lui commuovendosi perché non hanno un figlio e quindi suscitando l’empatia delle altre fidanzate che stanno vedendo il video nel pinnettu con Giulia. Abbiamo capito che la loro è la coppia, pur nella totale disfunzionalità di questo reality show, meno singolare.

La puntata si conclude sulla storia di Millie e Michele: lei si lamenta di essere trattata male da lui, lui ribatte dicendo che lei prende ad esempio le amiche che lavorano a Porto Cervo e che lei fa sempre la vittima. Millie si avvicina pericolosamente a uno dei tentatori. Alè.