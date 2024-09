Grande Fratello, Lino Giuliano squalificato ancora prima di iniziare

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello? Sembrerebbe di sì e la decisione assunta da Mediaset dovrebbe essere comunicata fra poche ore.

Record assoluto quindi per l'ex concorrente di Temptation Island, che era stato scelto per far parte del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini e che prenderà il via stasera.

Ma nella prima puntata, in onda oggi 16 settembre in prima serata su Canale 5, non ci sarà. Il motivo della decisione da parte di Mediaset di squalificare Lino Giuliano ancora prima dell'inizio del Grande Fratello è sostanzialmente la "sommossa" degli utenti del web.

Non tanto, infatti, il commento omofobo che lo stesso Lino Giuliano ha pubblicato sotto in risposta al TikToker Enzo Bambolina. Il commento, infatti, è stato pubblicato diversi giorni fa dall'ex Temptation Island. Il quale, peraltro, si è poi anche affrettato a scusarsi pubblicamente.

Le scuse non sono però sembrate sincere non solo ad Enzo Bambolina, ma anche a molti utenti dei social network. Che hanno chiesto a gran voce un provvedimento da parte di Mediaset nei confronti dello stesso Lino Giuliano. Provvedimento che ora è arrivato con la squalifica e quindi l'uscita con ignominia, giusta, del quasi gieffino.

Secondo Davide Maggio, la squalifica di Lino Giuliano sarà comunicata durante la puntata di questa sera del Grande Fratello.

Una decisione assunta in extremis da Mediaset, che inizialmente non aveva intenzione di prendere provvedimenti diversi da una reprimenda nei confronti del concorrente. Ad aver sollevato il polverone, però, sono stati i numerosi commenti sui social network. Che già prima dell’avvio mettevano alla gogna mediatica l’intera produzione del Grande Fratello. Il commento di Beatrice Luzzi a Verissimo, poi, ha fatto il resto. “Credo che faccia parte un po’ del suo personaggio quel commento, voglio dire, nel momento in cui si è scelto credo che ci si aspettasse commenti del genere. Devo dirti la verità, se è quello che ho letto io, è chi gli ha scritto che secondo me è andato un po’ sopra le righe” ha affermato la nuova opinionista del Gf. Suscitando ulteriori polemiche. Insomma, la stagione parte con il piede giusto.