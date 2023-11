Morgan a X Factor, tapiro d’oro a Francesca Michielin. Striscia la Notizia chiede a Sky le immagini incriminate

Striscia la Notizia dà il tapiro a Francesca Michielin. La conduttrice di X Factor è stata fra i "bersagli" delle polemiche di Marco Castoldi, alias Morgan, durante il talent show di Sky. "C'è di là Ivan Graziani che ti aspetta" è stata la provocazione dell'allora giudice di X Factor nei confronti della conduttrice, la quale la settimana prima era stata protagonista di una gaffe sul palco proprio in merito a Ivan Graziani.

Morgan ora non fa più parte del programma, essendo stato licenziato dopo diverse intemperanze più o meno gravi. Non solo: Morgan ha poi puntato il dito contro il "sistema" che vedrebbe Fedez, Dargen D'Amico e Francesca Michielin in combutta insieme alla casa discografica Warner. Parole pesanti, alle quali fanno da contraltare le accuse di Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha raccontato di scenate di Morgan nei confronti di diverse persone all'interno di X Factor.

"Non ho assistito a nulla. Ho visto solo il video che circola online. Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene. Lui, si sa, è un personaggio un po' complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente" ha spiegato Francesca Michielin a Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia che le ha consegnato il tapiro d'oro.

A questo punto Striscia la Notizia ha chiesto a Sky la diffusione delle immagini incriminate.