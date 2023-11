X Factor, gaffe di Francesca Michielin su Ivan Graziani

Una gaffe che rischia di tornare come un boomerang per Francesca Michielin. Anche perché la stessa cantautrice e conduttrice di X Factor solo qualche giorno fa ha bacchettato Morgan, collega cantautore e giudice del talent show di X Factor, proprio per una questione musicale.

Chi la fa l'aspetti, si potrebbe dire. In realtà quella di Morgan non era una gaffe, ma una considerazione negativa in merito a una canzone, 'Bellissima' di Annalisa. Considerazione che è poi stata demolita dalla stessa Francesca Michielin insieme ad Ambra Angiolini sul palco di uno dei live milanesi di cui è protagonista per alcuni sabato sera proprio la conduttrice di X Factor. E chissà se adesso Morgan si prenderà una sorta di rivincita facendo notare che Ivan Graziani, purtroppo per la musica italiana e internazionale, è scomparso oltre vent'anni fa e quindi non può più collaborare live con nessuno.

"Ho visto che nel vostro album c’è un duetto pazzesco con Ivan Graziani: com’è stato lavorare con lui?" è stata infatti la gaffe di Francesca Michielin sul palco dell'ultima puntata di X Factor durante l'intervista gli ospiti Colapesce e Dimartino a proposito del loro ultimo album 'Lux Eterna Beach'. Domanda che ha fatto scendere il gelo fra il pubblico e messo in imbarazzo i due cantautori. I quali, purtroppo, non hanno potuto lavorare con Ivan Graziani.

Chissà che magari questa possa diventare un'occasione per Francesca Michielin magari di rivisitare il repertorio del cantautore o per tributargli un omaggio sul palco, in modo da farlo conoscere meglio anche alle nuove generazioni.