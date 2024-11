La Talpa, eliminato del 18 novembre: i concorrenti sospettati

Chi è La Talpa? Chiedere è lecito, rispondere significa partecipare al gioco che rende quello condotto - drammaticamente in versione registrata e quindi soporifera - da Diletta Leotta un reality game. ‘La Talpa - Who is the mole’ è arrivato alla terza puntata e in quella di lunedì 18 novembre si sono visti un’eliminazione, diversi litigi, la consueta dose di polemiche e una serie di episodi che hanno suggerito quali possano essere i concorrenti sospettati di essere La Talpa, ovvero il sabotatore o la sabotatrice delle azioni che il gruppo degli altri concorrenti mette in atto per incrementare il montepremi.

Fra i litigi si segnalo più di una discussione fra Lucilla Agosti e Veronica Peparini. “Mi dai fastidio perché tu hai paura degli uomini, fai giochetti con me che sono una donna” attacca la coreografa. “Io ho più paura di te invece. Con chi ho fatto la gatta morta? Tu mi stai mettendo addosso un abito che non è il mio. Io delle donne sono amica” ribatte la conduttrice milanese. Insomma, un’atmosfera distesa. “L’unica vera gatta morta sono io” alleggerisce una Marina La Rosa sempre più leader di questo programma. Nel mezzo, la follia di Alessandro Egger. Che dal niente mentre tutti discutono si lancia in piscina. C’è del surreale in tutto ciò. Che fa ridere solo Diletta Leotta, ma ormai siamo abituati.

Al termine della puntata sarà decretato il terzo eliminato. E quindi la terza vittima della Talpa. I primi due eliminati erano stati Ludovica Frasca e Marco Melandri.

Chi sono i concorrenti maggiormente sospettati di essere La Talpa?

Orian Ichaki: e se si stesse trincerando dietro il fatto di non capire una parola di italiano per mettere in atto comportamenti contrari al bene del gruppo? La strategia del “non comprendo, scusate non sono italiana” sarebbe perfetta per chi in realtà nasconde un segreto: il ruolo di Talpa in questo gioco.

Marina La Rosa: lei sarebbe la Talpa perfetta. Caustica, pungente, sincera ed estremamente calma. Sa perfettamente come prendersi gioco della creduloneria altrui, lo fa da anni in tv.

Alessandro Egger: uno che si lancia in piscina quando Lucilla Agosti interroga i compagni su “Se foste la Talpa quale strategia usereste” può essere tranquillamente un indizio. Di follia totale o di strategia in quanto la Talpa è proprio lui. Sicuramente non è un personaggio che lascia indifferenti. Non può che essere inserito nella lista dei sospettati. E la finta sulla prova del wasabi ne è un esempio evidente: o vive in un metaverso tutto suo oppure si rende protagonista di sceneggiate oltre il realistico ad ogni puntata per un fine specifico.

Elisa Di Francisca: non si espone particolarmente, anzi. Manda avanti gli altri e spesso alimenta paure e dubbi altrui. Ha i nervi saldi, da ex campionessa quale è, ed è capace di prendere decisioni in situazioni di stress. E infatti non può non essere fra i sospettati.

Andrea Preti: “Il gruppo non è unito e questo per me è positivo perché voglio fare il mio gioco da solo”. Un ragionamento decisamente da Talpa.