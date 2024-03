Chi vince il Grande Fratello? Le quote aggiornate per le scommesse

Chi vince il Grande Fratello? Impazzano le scommesse sui siti internet in vista della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Oggi, lunedì 25 marzo, si terrà l'ultimo atto di quella che può a buon diritto essere considerata l'edizione più lunga nella storia del programma.

Simona Tagli e Rosy Chin fra le finaliste del Grande Fratello

Un'edizione che ha visto come grandi protagoniste le donne: da Beatrice Luzzi a Grecia Colmenares, Anita Olivieri, Heidi Baci per il poco tempo in cui è rimasta nella casa, Simona Tagli e Rosy Chin.

A proposito, i bookmaker danno come vincitrice assoluta e sicura una donna. Su chi scommettere per la vittoria del Grande Fratello? Ecco le quote fornite dagli esperti di Sisal. Senza dubbio la favorita alla vittoria finale è Beatrice Luzzi, il cui successo è quotato a 1,20. Ovvero è praticamente certo che possa essere lei la trionfatrice di questa edizione del programma di Canale 5. Sarebbe la settima donna a vincere il Grande Fratello.

Nelle quotazioni al secondo posto c'è Perla Vatiero a 4, più dietro Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli, il cui primato è dato a 20. Seguono Sergio D'Ottavi a 24, Letizia Petris a 33 e Greta Rossetti a 40.

La battaglia per la vittoria è quindi affare a due: Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Insomma, tutto come ampiamente previsto e prevedibile da tempo.