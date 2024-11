Anticipazioni Ballando con le Stelle 2024 16 novembre: esibizioni e polemiche

Due esibizioni caratterizzeranno l’ottava puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’, ovvero quella di sabato 16 novembre. Ogni coppia infatti sarà chiamata a ballare come succede di consueto e poi ad esibirsi su una coreografia e un brano “emozionante”. E ogni concorrente è stato chiamato a dedicare la propria esibizione a qualcuno. Ecco le anticipazioni.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti balleranno su ‘Le tasche piene di sassi’ di Jovanotti dedicando la coreografia a nonna Daria. Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli si esibiranno con ‘La vita è adesso’ di Claudio Baglioni dedicata alla sorella dell’attore, Valentina. Sonia Bruganelli e Carlo Aloia balleranno ‘’Supereroi’ di Mr Rain dedicandola al figlio di Sonia Bruganelli, Davide. Federica Pellegirni dedica ‘All of me’ di John Legend ballata insieme ad Angelo Madonia al marito Matteo Giunta. Dedica a moglie e figli per Massimiliano Ossini, che con Veera Kinnunen danzerà su ‘Erba di casa mia’ di Massimo Ranieri. ‘Tracce di te’ di Francesco Renga è dedicata da Francesco Paolantoni, che ballerà con Anastasia Kuzmina, alla sorella Tina. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, invece, danzeranno su ‘I tuoi particolari’ di Ultimo dedicandola a Ettore, padre della conduttrice e attrice. Tommaso Marini dedica a se stesso la coreografia di ‘It’s my life’ di Bon Jovi che ballerà insieme a Sophia Berto. La dedica di Federica Nargi per ‘Gocce di memoria’ di Giorgia ballata con Luca Favilla è per nonna Giovanna.