Quando torna Noos con Alberto Angela

Era il 25 luglio quando, secondo la precedente programmazione, era prevista una nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”, condotto da Alberto Angela e in onda su Raiuno, in prima serata. Poche ore prima, però, ecco l’improvviso cambio di palinsesto e la decisione di trasmettere il film “Un viaggio a quattro zampe”. “Noos” è stato sospeso, parte del pubblico ha protestato e sul web è partita la classica e consueta ‘indignazione’ a scoppio ritardato. Ma cosa è successo e quando tornerà in onda il programma di informazione e cultura? Scopriamolo insieme.

Noos e Temptation Island: il paragone che ha infiammato il web

Il 25 luglio scorso è stata trasmessa l’ultima puntata di “Temptation Island”, programma condotto da Filipoo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il reality ha conquistato il pubblico, ottenendo un successo addirittura maggiore alle precedenti edizioni. La curiosità di seguire possibile tradimenti e le reazioni di coppie separate per ben tre settimane hanno incollato il pubblico estivo davanti al piccolo schermo. In quella stessa data, era prevista una nuova puntata di “Noos”, su Rai 1. Ma, poco prima, la scelta di posticiparla e di mandare in onda un film. Il motivo è semplice quanto scontato: perché bruciarsi un appuntamento del programma contro l’ultimo appuntamento di “Temptation Island” che avrebbe sicuramente confermato il riscontro di share (come poi è accaduto)? Si chiama “preservare” un prodotto, nulla di più. Nel corso delle precedenti settimane, “Noos” era partito con il 13,6% per poi scivolare fino all’11.5%. Su Canale 5, l’isola delle coppie in crisi raggiungeva il 30% di share. Inoltre, dalla settimane successiva, erano in partenza le Olimpiadi, in onda su Rai 2, e il programma sarebbe stato comunque sospeso per il medesimo motivo: non “bruciarlo” contro un altro prodotto che avrebbe sicuramente attirato milioni di spettatori. Proteggere “Noos” è stato visto, però, sul web, come un affronto improvvisamente inaccettabile. “Il trash contro la cultura!” tuonavano decine di utenti, indignati dalla decisione di fermare il programma di Alberto Angela “per flop”. Non era flop, era evitare un accanimento inutile per una sola puntata che, invece, in un periodo diverso dell’anno, avrebbe potuto avere maggiore riscontro e la meritata attenzione. Dati alla mano, “Noos” non aveva brillato e aveva trovato un antagonista decisamente più forte. Rinviare quella puntata di un mese circa ha solo giovato all’impegno e alla produzione di un progetto fiore all’occhiello della Rai. E, ricordiamolo ancora, dalla settimana successiva si sarebbe già comunque fermato per non scontrarsi contro le attese Olimpiadi e il sogno italiano della medaglia d’oro.

Quando tornerà in onda Noos?

Terminate le Olimpiadi e anche il periodo centrale dell’estate (dove su Rai e Mediaset abbondano repliche di programmi e varierà delle altre stagioni), Noos rivedrà il semaforo verde a partire dal prossimo 22 agosto. La notizia fu data subito a fine luglio, per spiegare la decisione, attraverso un comunicato dell’ufficio stampa della Rai. Ve lo riportiamo: “Tre nuovi appuntamenti con Alberto Angela e i viaggi nel sapere di “Noos”: tre prime serate in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre su Rai 1. La trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza torna alla fine dell’estate con nuove interessanti indagini nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia con un occhio all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali. Torneranno gli interventi di esperti come Massimo Polidoro, per le fake news nell’informazione, Elisabetta Bernardi per l’alimentazione ed Emmanuele Jannini per la sessualità come saranno Immancabili gli splendidi documentari dedicati alla Natura”. Nonostante questo, però, il clamore era nato e per ore si è discusso, via social, di questa scelta. Anche Alberto Angela, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, aveva spiegato e specificato come fossero ancora al lavoro sulle altre puntate previste a fine agosto e che nulla era stato modificato. Con una immagine dalla Basilica di San Clemente, a Roma aveva condiviso, al pubblico, queste parole: “Una meraviglia della Capitale, ma poco nota ai turisti. È per questo che abbiamo deciso di portarci le telecamere di #Noos e raccontare a tutti le bellezze di questo luogo. Siamo ancora oggi al lavoro sulle nuove puntate di Noos. Nelle ultime settimane abbiamo aggiunto nuovi servizi alla trasmissione, come quello a San Clemente dove abbiamo girato oggi. Siamo pienamente operativi e al lavoro per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione che andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre. Vi aspetto, quindi, dal 22 agosto per riprendere il nostro viaggio nella conoscenza. Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura”. Quindi, i fan di Noos saranno ancora orfani per pochissimo. Il programma sarà in onda a partire dal 22 agosto per poi continuare, a cadenza settimanale, il 29 agosto e il 5 settembre, sempre in prima serata su Rai 1.

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Noos

L’ufficio stampa Rai ha condiviso anche qualche anticipazioni sui prossimi appuntamenti. Previsti Dario Fabbri e Carlo Lucarelli per parlare dei temi della geopolitica e dei grandi enigmi legati alla scienza e all’investigazione, il filosofo della scienza Telmo Pievani per la storia del pianeta e dell’evoluzione umana. Inoltre ci sarà l’astronauta Samantha Cristoforetti, che si confronterà con Alberto Angela sulle tematiche più interessanti relative alle prossime sfide dell’esplorazione spaziale. Spazio ai giovani studiosi di materie scientifiche con i loro esperimenti e approfondimenti: dall’astrofisico Luca Perri alla fisica Giuliana Galati, dal chimico Ruggero Rollini all’astrofisica Edwige Pezzulli sino al paleontologo Alessandro Chiarenza. Infine, in compagnia del Direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, verranno approfonditi nuovi temi di archeologia, per poi continuare il viaggio nell’evoluzione della scrittura con la voce di Paola Cortellesi. Nato come erede di Superquark del compianto Piero Angela, “Noos” ha debuttato nel 2023 con 6 puntate, in onda dal 29 giugno al 3 agosto, dall’Auditorium del Foro Italico. L’edizione 2024 è partita il 27 giugno 2024 e si è fermata il 18 luglio, dopo la messa in onda di quattro puntate. Le ultime 3, invece, il 22 e 29 agosto e il 5 settembre, in prima serata, su Rai 1.