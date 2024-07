Temptation Island, slitta “Noos”. La Rai: “Scelta in accordo con Alberto Angela per valorizzare il programma”

Roma, 25 luglio 2024 – "La decisione di spostare la trasmissione di Alberto Angela “Noos” al 22 agosto è stata presa da Rai – in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda – per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza". Così l’ammiraglia della Rai getta acqua sul fuoco delle polemiche divampate dopo la decisione di far slittare di un mese la nuova puntata di “Noos - L'avventura della conoscenza”, prevista stasera proprio in contemporanea con l'ultimo appuntamento di Temptation Island, il reality di Canale 5 su coppie e tradimenti che ha vinto ogni settimana la battaglia degli ascolti, doppiando il risultato dell'approfondimento di cultura e divulgazione di Rai1.

La puntata di stasera, giovedì 25 luglio, con “Noos”, già prevista nei palinsesti, salta quindi per dare appuntamento a collocazione migliore con il programma di Angela che, si legge nella nota Rai, “rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela. Non a caso, “Noos” risulta il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto la Rai – per riprendere le parole dello stesso Angela – continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi.

L’appuntamento con Noos è solo rimandato. “Il viaggio della divulgazione culturale e di Alberto Angela in tutti i campi del sapere continua”, dichiara Viale Mazzini in un comunicato. “La trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza torna alla fine dell'estate con nuove interessanti indagini nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia con un occhio all'archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali” conclude la nota.

"Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura” ha scritto Alberto Angela su Instagram postando le immagini della Basilica di San Clemente dove stanno girando le nuove puntate che però andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre su Rai 1. "Siamo pienamente operativi e al lavoro – scrive Angela su Instagram – per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione”.