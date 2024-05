Pagelle Isola dei Famosi 22 maggio: Elenoire da applausi, Linda e Greta il vuoto

Mancano solo due puntate alla fine dell’Isola dei Famosi 2024. Ecco le pagelle della decima puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria, quella andata in onda mercoledì 22 maggio.

“Ho ancora tanto da dare”: voto Ma cosa? Cosa devi dare? Cosa? Nessun naufrago fa un tubo di diverso rispetto a inizio programma, eppure tutti quelli a rischio eliminazione non vogliono tornare a casa “perché ho ancora molto da dare”. Tesoro, se hai da dare puoi farlo anche in Italia alle associazioni di volontariato invece di ammorbarci con le tue chiacchiere in tv.

Il ponte delle emozioni: voto Yawn. Un enorme, gigantesco, monumentale sbadiglio. Non ce la si fa, non c’è un solo minuto di questo programma in cui si riesca a creare un momento emozionante. Sarà per la pochezza del cast, per le dinamiche stantie, per la scarsa capacità della conduttrice, per l’inconsistenza degli opinionisti. Sarà qualsiasi cosa, ma soprattutto sarà noia totale.

Le sfide su Playa Olimpo: voto Brividi. Appassionanti come un lungometraggio di Bluey in sanscrito sottotitolato in norreno trasmesso ad Avellino, i duelli fra Edoardo Stoppa e Samuel Peron ben rappresentano il concetto che per brevità descriverò con “ma siete veramente scemi a rubarci dei minuti con il vuoto cosmico così vuoto che in confronto la presentazione di una nuova collezione di abbigliamento di Valeria Marini sembra un trattato scientifico uscito direttamente dal Cern di Ginevra”?

Linda Morselli: voto Demoooo. Perché, diciamocelo senza timori, nessuno si ricorda di lei se non per il cognome uguale a quello del ben più noto direttore d’orchestra. La differenza fra lei e un qualsiasi cocco in questo programma non esiste. Anzi no, il cocco è necessario. Lei sarà dimenticata nello spazio di… di chi stavamo parlando, scusa?

Elenoire Casalegno: voto Datele un vero programma, subito! Non c’era alcun dubbio già prima dell’Isola dei Famosi, adesso la certezza è sotto gli occhi di tutti: merita un ritorno in grande stile alla conduzione perché è davvero brava. Propongo Battiti Live, già solo per cominciare. E poi? E poi datele tutto, lei può fare ciò che vuole con la sua classe, la sua personalità, il suo talento, la sua grinta e la sua preparazione. La speranza è che qualcuno che conta lo abbia finalmente notato. Altrimenti datemi il numero che il/lo/la/i/gli/le chiamo io.

Greta Zuccarello: voto Ma un bel corso di italiano? “Mi mancano le energie più che la fame”. Ok, quindi stai dicendo che la fame non ti manca. “Non posso non negarlo”. Ok, quindi non puoi dire la verità. Le parole hanno un peso. Adesso che è stata eliminata, può iscriversi a un bel corso dopo il ritorno in Italia.

Vladimir Luxuria: voto Ma incontratevi in un parcheggio. Nella passata puntata se l’era presa con Valentina Vezzali e Linda Morselli, questa volta fa la maestrina con Khady Gueye, Matilde Brandi e di nuovo Linda Morselli. Insomma ne ha sempre una per tutti. Un regolamento di conti a quattrocchi no?