Isola dei Famosi stasera: perché va in onda oggi e quando sarà la finale

Quando va in onda la prossima puntata dell'Isola dei Famosi? I continui cambiamenti di messa in onda all'interno del palinsesto Mediaset rischiano di disorientare i telespettatori - che sono sempre meno, va sottolineato - e creare aspettative in giorni in cui il programma non va in onda.

Anche questa settimana gli appuntamenti con il surviving show condotto da Vladimir Luxuria dovrebbero essere due: mercoledì e domenica sera. E il mercoledì in questione è oggi: la nuova puntata dell'Isola dei Famosi va in onda questa sera. Il motivo è abbastanza intuibile: cercare di racimolare qualche punto di share rispetto ai disastrosi ultimi risultati.

Nella puntata di domenica 19 maggio il programma è infatti sceso per la prima volta nella propria storia - lunga storia, va ricordato - sotto i due milioni di telespettatori di media. E per evitare di chiudere con i risultati peggiori della storia i vertici Mediaset le stanno provando davvero tutte.

Anche una sorta di chiusura anticipata. Quella in onda domenica 26 dovrebbe infatti essere la semifinale dell'Isola dei Famosi. Ed ecco la finale: domenica 2 giugno. Non una vera chiusura anticipata, visto che da qualche tempo la finale era prevista in quel periodo, ma sicuramente un diradamento di puntate che fa pensare alla necessità di fare tutto nel modo più indolore possibile. Che del tutto indolore non può però essere, visto che questa edizione del surviving show è quanto di più disastroso ci sia stato nella storia del programma.