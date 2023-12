Pagelle Grande Fratello: Rosanna Fratello e Sara Ricci come la sabbia nel letto. Varrese sulla graticola, ma basterà?

Ecco le pagelle della puntata del Grande Fratello di sabato 16 dicembre.

Lo scongelamento di Donatella Rettore e Mietta per lo show di Natale: voto Ma che ce volete morti? Apprezzabile che si sia voluta regalare alle due la possibilità di pagarsi le prossime bollette tramite questa ospitata, ma avrei preferito dar loro i soldi senza sentirle cantare.

Rosanna Fratello: voto Ariston. Nel senso di elettrodomestico, visto che sul palco a cantare non la vede più nessuno da tempo. Sostiene di aver fatto molta più carriera di Fiordaliso, ma se togliamo “Sono una donna, non sono una santa” fatichiamo a ricordare una canzone con la sua voce. D’altro canto, è al Grande Fratello per tornare ad essere un personaggio. Un pelo meno eh. Fiordaliso: voto Guarda e passa. A me piace sempre di più ogni puntata che passa. Ride e fa ridere in modo intelligente e mai sguaiato. Santa santa santa. Sara Ricci: voto Sabbia nel letto. La sua affabilità è palpabile. Quasi quanto un gatto nelle mutande. Il suo ruolo è fare la diva, peccato che persino Valeria Marini ai tempi del Bagaglino lo recitasse meglio.

Massimiliano Varrese: voto Specchi. Nel senso che gli autori e il conduttore non sanno più da che parte arrampicarsi per giustificare i suoi comportamenti che oscillano fra l’imbarazzante e l’irrispettoso. Ormai da mesi. Anzi, dall’inizio della stagione del reality show di Canale 5. “Alla prossima che fai di questo genere sei fuori” è la minaccia di Alfonso Signorini nei suoi confronti. Sarà vero? Basterà a renderlo un concorrente finalmente non inutilmente velenoso? Varrese dal canto suo ha chiesto scusa 433982529023 volte durante il medesimo blocco. Scuse sincere? Rosy Chin, Letizia Petris, Vittorio Menozzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Monia La Ferrera: voto Palline dell’albero. Non hanno un minuto di visibilità durante la puntata serale da settimane. Chissà se li trascineranno fuori quando smonteranno le decorazioni natalizie o li lasceranno in casa.

Le discussioni fra Antonella Elia e Valeria Marini: voto Tornate, sta casa aspetta voi. Ma vi ricordate i distillati di perfidia fra queste due regine? Quelle sì che erano liti degne di un blocco del Grande Fratello. Ste sciacquette vi spicciano casa, tornate a darci soddisfazioni. Ve ne prego. Giuseppe Garibaldi: voto Scuola. È l’esempio lampante di quanto una buona istruzione possa servire a comunicare non sembrando una pianta grassa. E lui purtroppo spesso comunica peggio di una pianta grassa. Non ne dice una giusta. Non una. È veramente imbarazzante.

Beatrice Luzzi: voto Ma ancora dai retta a tutti? Sarebbe da farle un monumento per la calma che mantiene quando viene tirata in ballo da Rosanna Fratello, da Sara Ricci, da Giuseppe Garibaldi, da Anita Olivieri e da Alfonso Signorini. Se non ci fosse lei, questo Grande Fratello sarebbe il nulla. Anzi, ulteriormente il nulla.

Alfonso Signorini: voto Appendicite. “Ve l’avevo detto che ci sarebbe stata un’appendicite che vi interessa, no?”. Sì certo, speriamo non degeneri in peritonite. Alfonso, si dice appendice. Appendice.