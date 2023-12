Grande Fratello, perché stasera non va in onda e quando torna

Stasera il Grande Fratello non va in onda. Ormai da diverse settimane quella del lunedì è la serata per eccellenza dedicata al reality show condotto da Alfonso Signorini e per questo motivo per gli appassionati del programma questo è diventato un appuntamento fisso.

Appuntamento che invece oggi e lunedì prossimo viene annullato. Il motivo è presto detto: lunedì prossimo è il 25 dicembre e, almeno a Natale, la prima serata in diretta viene evitata. Anche perché di certo i contenuti trash e spesso molto polemici del programma mal si sposerebbero con l'atmosfera natalizia.

Ma non solo. Oggi il Grande Fratello lascia spazio a 'Io Canto Generation', programma condotto da Gerry Scotti e che viene spostato per evitare lo scontro diretto con l'ultima puntata di 'Un professore 2', fiction di Raiuno con Alessandro Gassmann che sta riscuotendo un notevole successo di critica e, soprattutto, di pubblico. La scelta è quindi quella di non far scontrare alla battaglia dell'Auditel un programma destinato a soccombere come 'Io Canto Generation'.

Quando torna in onda il Grande Fratello? Per tutto il mese di dicembre il programma condotto da Alfonso Signorini è in programmazione per un solo appuntamento settimanale, ovvero il sabato sera. Da gennaio si tornerà con il doppio appuntamento. Sono comunque previsti ulteriori cambi di messa in onda per il nuovo anno.