Pagelle Grande Fratello: ormai è Ex on the beach Italia. Nuovo confronto fra Mirko, Greta e Perla

Non è più il Grande Fratello. Il dato di fatto, ormai sancito dalla puntata di lunedì 11 dicembre del Grande Fratello, è che il reality show condotto da Alfonso Signorini è diventato una succursale di 'Ex on the beach Italia'. Inciuci forzati, mezze frasi che vengono strumentalizzate per la costruzione di chissà quali castelli in aria, ex che ritornano, simpatie che arrivano per cercare, nell'ottica di autori sempre più confusi, di poter far breccia nel cuore di qualcuno. A questo punto, ve lo dico, io esigo l'ingresso di Pistacchione. Ovvero il protagonista assoluto e incontrastato di una delle ultime edizione di Ex on the beach Italia. Peccato che il "king" Matteo Cavaliere sia già impegnato nella nuova edizione del programma, altrimenti un salto al Gf avrebbe anche potuto farlo.

Ecco le pagelle della puntata di lunedì 11 dicembre del Grande Fratello.

Il ritorno di Mirko Brunetti: voto Locuste. Questo provvedimento è una piaga d'Egitto. Tutti gli inquilini si erano detti ormai stanchi della continua attenzione sul triangolo inesistente fra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti e la produzione cosa fa? Fa rientrare Mirko dopo neanche due giorni per l’ennesimo, per nulla atteso e sinceramente del tutto inutile, confronto con Perla e Greta? Maria, a sto punto esco io però.

Mirko Brunetti che incolpa Perla e Greta: voto Ahahahahahhahahahahhahhah. “Siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso”. Ah perché lui è convinto che il solo fatto di essere Mirko Brunetti (Chi????) gli avrebbe permesso di partecipare al Grande Fratello? Non ha mai capito che questi tre in tv funzionano solo in trio e per il resto sono gassosi, ovvero evanescenti, ovvero il niente? Ingenuotto lui.

Un intero blocco su Temptation Island: voto Ho visto bene? Seriamente autori e produzione del Grande Fratello hanno scelto di riempire minuti mandando in onda Temptation Island? Fatemi capire: chi dovrebbe trovare nuove idee come unica nuova idea ha quella di mandare in onda una vecchia idea di un altro programma? Piersilvio, ma tutto bene? Ne eri al corrente?

Rosanna Fratello: voto Tu s’ pegg e na vipera. E’ stata zitta per decenni e adesso torna e sputacchia veleno. Brava, così si fa. Almeno cerca di mettere un po’ di pepe dove ci sono solo sbadigli. Il tentativo è apprezzabile. D’altro canto, questo passa il convento (convento… ‘Sono una donna, non sono una santa’… non so se rendo l’idea).

Sara Ricci: voto Il Grande Boh. Non si capisce perché sia all’interno del Grande Fratello, visto che lei stessa sembra non volesse partecipare. D’altro canto, a sentire lei, ha una carriera da grande attrice fuori. Saretta, io te lo dico, Julia Roberts in un reality show io non l’ho mai vista.

Massimiliano Varrese: voto Comare di Windsor. Se ci sono un pettegolezzo, una discussione, una puntualizzazione che riguardano Beatrice Luzzi, lui è sempre in mezzo. Hanno fatto entrare Monia, la sua ex, per ridargli vivacità, ma lui continua a fare l’inzigheta. Peraltro, a proposito di Monia: qualcuno l’ha vista? Tornando a Varrese, finisce la puntata imbizzarrendosi e paventando un inquinamento del gioco e la violazione del regolamento da parte del figlio quindicenne di Beatrice Luzzi. Diciamo che lui l’ha presa un pelo troppo male.