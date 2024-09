Ornella Vanoni compie 90 anni e festeggia con Elodie e Ditonellapiaga

Novant’anni da mito. Domani venerdì 20 settembre Ornella Vanoni compie novant’anni e lo fa attorniandosi di giovani talenti. Esce infatti proprio domani una versione “Sconvolgente, così bella che non puoi stare ferma”, come commenta la stessa Ornella Vanoni, di ‘Ti voglio’.

La canzone, che porta la data del 1977 ma gode di un’attualità senza tempo, vede protagoniste Ornella Vanoni, Elodie e Ditonellapiaga. Tre nomi di spicco nel panorama musicale italiano. Con la produzione di Giordano Colombo.

“‘Ti voglio’ è uno dei miei brani preferiti di Ornella, infatti l’anno scorso lo suonavamo

durante il mio tour. Sono contenta di aver lavorato a questa nuova versione proprio insieme

a lei e a Margherita, che non conoscevo personalmente ma con cui ci siamo divertite molto.

Oltre che essere un’amica, Ornella è tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana,

ogni possibilità di confronto con lei è sempre fonte di interessanti spunti artistici. È una

leggenda” commenta Elodie.

Una curiosità: non è stata soltanto Elodie a reinterpretare questa canzone dal vivo. Nel 2022 anche i Santi Francesi, all’epoca concorrenti del talent show X Factor con il coach Rkomi, hanno proposto una loro versione del brano proprio durante i live del programma. Una versione che ha convinto il pubblico di tutte le età.

"Avere la possibilità di cantare con Ornella è uno dei regali più belli che la vita mi potesse

fare. Essere in sua compagnia e ascoltare i suoi racconti, potrei farlo per ore rimanendo

sempre più ammaliata e divertita. ‘Ti voglio’ è uno dei miei pezzi preferiti e ‘Io fuori’ un

disco che mi ha segnata profondamente come cantautrice. Sono onorata dell’occasione che

mi è stata concessa e poterla condividere con un’artista speciale come Elodie la rende ancora

più unica” sottolinea Ditonellapiaga.

Questa nuova versione di ‘Ti voglio’, oltre a festeggiare i novant’anni di Ornella Vanoni, anticipa, come è avvenuto per ‘Perduto’, il disco ‘Diverse’ in uscita il 18 ottobre. Questa è la tracklist del nuovo album di Ornella Vanoni: ‘Perduto’, ‘Io so che ti amerò’, ‘Arcobaleno’, ‘Musica Musica’, ‘Occhi negli occhi’, ‘Io che amo solo te’, ‘Per un’amica’, ‘Ricetta di donna’, ‘Una bellissima ragazza’, ‘Vai Valentina’ e ‘Dettagli’.