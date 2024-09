Achille Lauro, esce il singolo ‘Amore disperato’

Achille Lauro sta tornando con un nuovo brano. Venerdì 20 settembre esce il singolo ‘Amore disperato’, con tanto di videoclip. Non solo X Factor, quindi, per il cantautore e performer. La produzione di nuova musica da parte sua non si ferma ed ecco questo brano per Elektra Records / Warner Music Italy.

‘Amore disperato’ è stata scritta da Achille Lauro con Federica Abbate e Federico Olivieri, ovvero il cantautore Olly. Tre talenti purissimi, diamanti della musica moderna italiana che si sono uniti per dar vita a una canzone unica che dà conto di una storia nata ai confini del raccordo anulare di Roma, in via Tina Pica, l’icona assoluta delle pellicole di Luigi Comencini e del capolavoro del neorealismo rosa ‘Pane, amore e fantasia’.

Achille Lauro, che sino a dicembre sarà impegnato in quanto giudice, insieme a Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia, del talent show di Sky condotto da Giorgia, il 4 ottobre sarà sul palco dell’Unipol Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma Achille Lauro per ‘Ragazzi Madre - L’Iliade Il Live’ con lo special guest Boss Doms.