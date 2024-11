ll nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari esce il 6 dicembre: “Mettetevi scomodi”

Esce il tanto atteso nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo il grande successo di ‘Romantico ma muori’, ultimo singolo che nel giro di pochi giorni ha scalato le classifiche, e dopo la comparsa nelle principali città italiane di manifesti con il claim che riprende successi come ‘Scrivile scemo’ e ‘Pastello bianco’, ora è arrivato il tanto atteso annuncio.

Il nuovo disco della band bergamasca uscirà il 6 dicembre e il titolo sarà ‘Hello World’, nome che riprende quello del tour che porterà i Pinguini Tattici Nucleari in giro per gli stadi principali di tutta Italia. ‘Hello World’ arriva a due anni di distanza dal fortunatissimo ‘Fake news’, album che ha di fatto lanciato in orbita la band bergamasca.

“Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Ogni volta che una band pubblica un album é come se salutasse il mondo, portando fuori quello che é stato chiuso ‘dentro’ per anni, le canzoni. Hello World é il nostro nuovo viaggio e accoglieremo chiunque si voglia unire a noi. É un viaggio tortuoso, dove a volte ci si deve adattare, ma promettiamo che ne varrà la pena: mettetevi scomodi" affermano dalla band.

D’altro canto, Riccardo Zanotti e soci saranno protagonisti di un tour negli stadi che ha già fatto registrare numeri da capogiro oltre otto mesi prima della partenza e un nuovo disco da cantare a squarciagola è un’esigenza per le centinaia di migliaia di fan che affolleranno i prossimi concerti.