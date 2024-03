Pinguini Tattici Nucleari negli stadi: le date e i biglietti del tour Hello World

I Pinguini Tattici Nucleari come Marco Mengoni: il tour negli stadi sarà nel 2025. La differenza con il cantautore di Ronciglione, però, è che in mezzo c’è un altro tour. Riccardo Zanotti e soci cominciano, infatti, il 3 aprile da Jesolo con quello soldout nei palazzetti e già pensano al prossimo anno, quando torneranno a fare le cose in grande. Anzi in grandissimo.

Il Non Perdiamoci Mica di Vita - Fake News Indoor Tour porterà la band bergamasca a Jesolo, Assago, Torino, Pesaro, Casalecchio di Reno, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Messina. Un giro d'Italia che durerà un mese e mezzo e al quale seguirà, in teoria, un anno di riposo dai live visto che il tour negli stadi comincerà il 7 giugno 2025.

Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Simone Pagani, Lorenzo Pasini e Matteo Locati saranno protagonisti infatti di Hello World dal 7 giugno 2025: si comincia con il Campovolo di Reggio Emilia, poi il 10 e l'11 giugno San Siro, il 14 l'Arena della Marca a Treviso, il 17 lo stadio Olimpico Grande Torino, il 21 lo stadio del Conero ad Ancona, il 25 la Visarno Arena di Firenze, il 28 giugno lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e si conclude il 4 luglio con l'Olimpico a Roma. I biglietti sono disponibili dalle 10 di mercoledì 27 marzo sui circuiti online.