Isola dei Famosi 26 maggio: nominati, eliminato e il segreto rivelato. Paura per Khady

Nell’undicesima puntata dell'Isola dei Famosi, quella di domenica 26 maggio, deciso cambio di rotta di produzione, autori e conduttrice: meno polemiche e quindi meno dinamiche, visto che in questi due mesi non si è riusciti a crearne. Lo spazio principale è riservato a pseudo sorprese e prove fisiche. Comunque a vincere è sempre la noia.

A rischiare l'eliminazione definitiva in questa puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria erano Linda Morselli, Karina Sapsai, Artur Dainese, Edoardo Franco e Dario Cassini. La prima ad essere salvata è stata Linda Morselli, seguita dall'Highlander di ogni nomination di questa edizione ovvero Artur Dainese. Fra Edoardo Franco, Dario Cassini e Karina Sapsai, il pubblico ha quindi deciso di eliminare Dario Cassini.

Il confronto fra Khady Gueye e Artur Dainese porta alla nomination di lui da parte di lei, ma non viceversa. La modella dà un punto nomination al collega, ma lui no. "Altra furbata" commenta l'opinionista Dario Maltese, svegliandosi dal torpore.

Quando va in onda la prossima puntata dell’Isola dei Famosi? Il televoto si chiude mercoledì, quindi inevitabilmente la stessa sera si svolgerà anche la prossima puntata.

La puntata prosegue sui binari della noia e di confronti lasciati a metà da una conduzione sempre più sgangherata, con opinionisti del tutto incolori.

Neanche il tempo di godersi la salvezza che Artur e Karina devono già sfidarsi per non ritornare in nomination: vita difficile per questi due naufraghi, gli unici a non essere salvati dalla catena umana dei compagni d'avventura. Dalla prova esce sconfitta Karina Sapsai, che è quindi la prima nominata della puntata. Poco dopo nuova catena: rimangono Matilde Brandi e Linda Morselli. Che si sfidano. E la seconda nominata della serata è Matilde Brandi. Per la ballerina è la prima volta in nomination. E’ lei a rivelare a tutti il famigerato segreto di Artur Dainese: c’entrava anche lui nel furto di cibo di inizio stagione del programma. Siamo ancora tutti scossi per questo segreto rivelato.

Durante la serata c'è stato spazio anche per una sorpresa ad Edoardo Franco: in Honduras per incontrarlo è andata la fidanzata Valentina. Il vincitore di Masterchef viene sottoposto a una prova, peraltro del tutto inedita - sì, certo -: rasarsi i capelli in cambio di una cena completa per tutto il gruppo. Ovviamente Edoardo Franco accetta senza alcuna remora. Insomma, una prova che prova non è. Come questo programma che programma non è.

A sfidarsi per diventare leader sono poi Aras Senol e Khady Gueye: entrambi sono comunque immuni. Nella prova delle centrifuga infortunio per Khady: i capelli della modella si sono impigliati nel macchinario e le urla della ragazza hanno fatto spaventare conduttrice e studio. Insomma si è temuto un “Alvin, Alvin, Alvin” di antica memoria con Mercedesz Henger. Gestione del tutto assente da parte di Vladimir Luxuria: la conduttrice si è lasciata prendere dal panico al primo secondo e non l’ha più mollato. A salvare la situazione con la consueta calma olimpica è stata Elenoire Casalegno. L’inviata ha subito riportato tutto alla normalità raccontando senza la minima concitazione quello che era nel frattempo accaduto. E infatti Khady Gueye è tornata fra gli altri naufraghi in perfette condizioni fisiche e nel giro di pochi secondi. Alla fine di questo siparietto, una rinata Vladimir Luxuria annuncia che i leader sono Aras Senol e Khady Gueye. Ma l’attore rinuncia e quindi l’unica leader è Khady Gueye, protagonista assoluta della puntata.

Un consiglio del tutto personale: evitare prove pericolose no? Non è televisivamente appagante per un programma che già sta facendo registrare ascolti imbarazzanti?

Si passa infine alle nomination. I nominati della serata sono Matilde Brandi, Karina Sapsai, Artur Dainese, Linda Morselli ed Edoardo Stoppa.