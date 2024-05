Pagelle Isola dei Famosi domenica 26 maggio: Edoardo Franco e Valentina da sitcom, Matilde Brandi è la gemella zen?

L’Isola dei Famosi 2024 si avvia mestamente, e finalmente, alla conclusione. Mancano pochissime puntate alla finale del surviving show condotto da Vladimir Luxuria. Ecco le pagelle della puntata di domenica 26 maggio.

Artur Dainese: voto Ramarro marrone. Si nasconde talmente bene agli occhi del pubblico che passa indenne anche il rischio di eliminazione di questa puntata. Supera una nomination dietro l'altra, nonostante il suo personaggio non abbia alcun tipo di costrutto in questo programma. Potrebbe rimanere in Honduras all'infinito e non se ne accorgerebbe nessuno.

Il penoso tentativo di cavalcare l'onda di uno pseudo segretone di Artur Dainese non confessato da Khady Gueye: voto Iniziamo dalla fine. Nel senso di finiamola qua, per l'amore del cielo. Viene addirittura paventato che i sentimenti della ragazza siano stati profondi e traditi dal modello. Tutto senza un briciolo di emotività. Ragazzi, lo dico per il bene di tutti: sostituiamo l'Isola dei Famosi nel palinsesto con le puntate di 'Settimo cielo'. Sarebbe tutto molto più godibile.

Il segreto rivelato: voto No, non ci siamo proprio. Tutta la puntata ruota attorno a un famigerato segreto che coinvolge Artur Dainese e che nessuno vuole rivelare. Dopo aver pensato a ipotesi di ogni genere - un figlio segreto, reddito di inclusione percepito senza averne il diritto, addominali e pettorali finti, accento straniero posticcio e bizzarrie di vario tipo –, veniamo a sapere da Matilde Brandi che il segreto è che il modello è stato coinvolto nel furto di cibo di inizio stagione nel programma. Tutto sto casino per una baggianata del genere? Ma ci pensate tutti cretini?

I pianti dei naufraghi per la mancanza della famiglia: voto Ma quindi chi parte sulle navi per mesi si deve drogare? Ragazzi, parliamoci seriamente: non vedete la famiglia da due mesi, siete in Honduras perché lo avete scelto e perché questa permanenza vi fa guadagnare più soldi di quanti ne incassereste facendo gli operai in catena di montaggio. Non siete in missione per conto di Dio, parafrasando un film cult, e non siete stati obbligati. Lo fate per motivi economici. Non c'è nulla di male, ma almeno frignate in altre situazioni.

Matilde Brandi: voto Ma quindi è la gemella anestetizzata? E io che sognavo una nuova trash-tenzone tipo quella fra Aida Yespica e Antonella Elia. Bei tempi, quelli. Chi di noi non avrebbe voluto vedere la vena di Matilde tapparsi e la ballerina partire con una delle sparate isteriche a cui ci aveva abituato in passato? E invece niente. "Io mi sto comportando da persona educata": Mati, è per questo che ci stiamo annoiando peggio che a una rappresentazione teatrale in sanscrito di un'opera realizzata da uno scrittore norvegese morto suicida a 17 anni.

Dario Cassini: voto Comico de che? Più che un comico, è stato il grillo parlante delle poche puntate nelle quali è rimasto in gioco. Poca roba. E infatti il pubblico appena ha potuto l'ha rispedito a casa.

Edoardo Franco e la fidanzata Valentina: voto Ma io voglio una loro sitcom subito. Sono fantastici. Simpatici, genuini, carinissimi, innamorati e soprattutto normali. Finalmente persone normali. Che belli insieme. Belli, belli, belli e simpatici. Mi piacciono un sacco.