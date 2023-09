Megan Thee Stallion: chi è la cantante, carriera e canzoni più famose

Il 15 febbraio del 1995 è nata a San Antonio negli Stati Uniti quella che sarebbe diventata una delle rapper più amate e di maggior successo nella storia USA, tra le più apprezzate eredi di mostri sacri come Lil Kim, Missy Elliott e Da Brat: stiamo parlando della celebre Megan Thee Stallion, artista multiplatino che negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé per una (presunta) relazione con il nuovo acquisto della Roma Romelu Lukaku. Ecco un ritratto della cantante.

Chi è Megan Thee Stallion

La cantante si avvicina al mondo della musica intorno ai 16 anni, guadagnandosi il suo soprannome “Stallion” a causa della sua prorompente fisicità (è alta 1,78). Megan Jovon Ruth Pete, questo il suo vero nome, inizia così a scrivere le sue prime vere barre intorno al 2016 (dopo aver partecipato a svariare battle di freestyle con i suoi colleghi maschi), versi che convergono nel suo primo vero mixtape, ‘Rich Ratchet’, dov era incluso il suo singolo di debutto ‘Like a stallion’. L’anno successivo, il 2017, è invece quello del suo primo EP, ‘Make it hot’, un mini album che ha incluso anche il pezzo ‘Last Week in H TX’, singolo che è stato in grado di ottenere in breve tempo oltre 4 milioni di visualizzazioni su Youtube. L’anno della consacrazione è il 2018, quello in cui firma con la prestigiosa label Roc Nation di Jay-Z, dando il via ad una carriera nel mondo del rap mainstream che le avrebbe presto regalato enormi soddisfazioni. Il suo primo mixtape commerciale, ‘Fever’, esce nel 2019 ed è un grande successo: il progetto riesce a raggiungere la decima posizione nella prestigiosa Billboard Hot 200 americana, regalandole così un’enorme visibilità. Sarà però l’anno successivo, il 2020, quello in cui il nome di Megan Thee Stallion finirà sulla bocca di tutti grazie alla pubblicazione del singolo ‘Savage’, diventato virale grazie a TikTok e fortunato a tal punto che un mostro sacro come Beyoncé ha accettato di firmare un remix del pezzo con lei. Nel pieno della pandemia Megan Thee Stallion ha inoltre pubblicato un altro singolo accolto in maniera straordinaria a livello commerciale, ‘Wap’, pezzo estremamente provocatorio in collaborazione con Cardi B dove si parla di sesso nella maniera più esplicita e hardcore possibile. L’anno successivo, forte dei successi precedenti, Megan Thee Stallion si è poi portata a casa il premio per Miglior artista emergente ai Grammy Awards, oltre a quello per Miglior collaborazione proprio grazie a Savage remix con Beyoncé. Tra i suoi progetti recenti più interessanti relativi al 2022 vale la pena segnalare il singolo ‘Sweetest Pie’ con Dua Lipa e il suo secondo disco ‘Traumazine’ (il primo, ‘Good News’, era uscito due anni fa).

Flirt in corso con Lukaku?

Lo scorso maggio si è parlato molto di una presunta liaison amorosa tra la rapper e Romelu Lukaku, il calciatore di recente entrato nella fila della Roma AC. I due si sono presentati insieme al matrimonio di Lautaro Martinez, organizzato sul lago di Como, e hanno passato tutta la serata l’uno di fianco all’altro. Non è però dato sapere se la relazione sia ancora in corso: in realtà, non è chiaro se l’amore sia mai davvero scoppiato o se si sia trattata di una semplice frequentazione.