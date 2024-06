Max Pezzali in piazza Duomo a Milano con Harley, banda e sbandieratori

Si è fatto annunciare con il rombo dell'Harley Davidson - moto di cui la 883 è un iconico modello peraltro, proprio per ribadire che nulla è lasciato al caso - Max Pezzali che da questa sera è allo stadio San Siro per tre date del suo 'Max Forever - Hits only', il tour che sta portando il cantautore pavese e il suo 'Circo' negli stadi.

Max Pezzali, al via le tre date live a San Siro di 'Max Forever - Hits only' (Foto Luca Marenda)

Per il primo tour negli stadi, Max Pezzali ha scelto di fare le cose in grande e ha scelto di fare ingresso in ogni città il giorno prima del concerto con una speciale parata che coinvolge anche una banda di musicisti e sbandieratori che si esibiscono sulle note di alcuni dei successi di Max Pezzali.

E così a Milano il cantautore pavese nella giornata di ieri, sabato 29 giugno, è arrivato in piazza Duomo in sella a una Harley Davidson. Il gruppo da lui capeggiato è stato accolto proprio da banda e sbandieratori. Un arrivo che è stato accolto con grande curiosità ed entusiasmo da molti fan. In trepidazione per le tre date live di Max Pezzali a San Siro di questi giorni.

Le altre date del tour di Max Pezzali

Lunedì 01 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 02 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

Martedì 09 luglio 2024 | MESSINA – STADIO SAN FILIPPO

Sabato 13 luglio 2024 | BARI – STADIO SAN NICOLA

RED VALLEY FESTIVAL 2024

giovedì 15 agosto 2024 | OLBIA - OLBIA ARENA