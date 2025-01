Masterchef: eliminati e prove del 23 gennaio

La puntata di Masterchef 14 di giovedì 23 gennaio è stata all’insegna della pasticceria. Anzi, la prima delle due puntate della serata, che ha visto la partecipazione di Iginio e Debora Massari. Davanti ai due Maestri pasticcieri e ai tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, gli aspiranti chef hanno dovuto misurarsi con una prova molto difficile: farcire al meglio un panettone gastronomico. E poi, nell’Invention Test, preparare un dolce molto scenografico. Nella seconda puntata della serata di giovedì 23 gennaio si è svolta la Prova in esterna: i concorrenti hanno cucinato a Pontremoli, divisi in due brigate e con il compito di cucinare con i tradizionali testi e le pentole di ghisa. Insomma, un ritorno all’antico. A conquistare la Golden Pin è stato Simone G.

Sono dodici i concorrenti ad aver iniziato le puntate della serata del 23 gennaio di Masterchef 14: il falegname di Bari residente a Chieti Pino; la modella campana Sara; Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia e si è salvata in extremis durante la settimana precedente; Alessia, cameriera 21enne di Parma; Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda; Jacopo detto Jack, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Katia, impiegata 43enne della provincia di Napoli; Claudio, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Mary, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Simone G., 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia; Gianni, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Franco, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano.

A dover lasciare per sempre le cucine di Masterchef Italia 14 sono stati il falegname Pino e la modella Sara. Proprio loro che erano entrati da riserve e poi si erano guadagnati il posto da titolari. Rimangono così 10 i concorrenti ancora in gara.